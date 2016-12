76% de compras desde la Unión Europea con arancel cero

La Aduana explicó ayer, 27 de diciembre del 2016, que el tratado comercial firmado con el bloque europeo contemplará cambios para 2 565 partidas (productos y grupos de productos) importadas desde Europa.

Según la entidad, los cambios incluyen desgravación total para el 76% de las importaciones desde Europa, apenas entre en vigencia el acuerdo. Entre los productos beneficiados de este desmonte están licores y fertilizantes.



Los aranceles de un 11% de los productos importados de la UE se desgravarán en un plazo de cinco años. Estos rubros incluyen medicinas y maquinarias. El 13% restante de las compras desde Europa contemplan desgravaciones que tomarán entre 7 y 10 años, entre los cuales están vehículos.



Además, el acuerdo contempla desgravación arancelaria por temporadas y cupos de compra. Ecuador mantendrá la prohibición de importación de bienes usados de todos los tipos, dijo Aduana. Para poder acceder a los beneficios del acuerdo comercial, los productos importados de la UE o que se exporten a ese destino deberán tener la certificación Euro 1.



La entidad también explicó que los beneficios se aplicarán desde “la transmisión de la declaración aduanera con fecha igual o superior al 1 de enero del 2017, independientemente de que la carga haya ingresado antes al país, siempre que porte el certificado Euro 1”.



El documento , que ya está disponible en el sistema de Aduana Ecuapass, será válido a partir del 1 de enero, cuando entre en vigencia el convenio, explicó Daniel Legarda, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores.



En Ecuador, el certificado Euro 1 será emitido por el Ministerio de Comercio Exterior. “De no poseer este documento, no significa que no podrá ingresar su mercancía al país, sino que no podrá acogerse a los beneficios del acuerdo comercial”, explicó la Aduana.



Presentando la certificación, el 95% de la oferta exportable nacional ingresará sin aranceles a la zona euro en el marco del tratado comercial.



Legarda dijo que el documento que se presentará no es otra cosa que una nueva versión de aquel que ya se mostraba para beneficiarse del Sistema General de Preferencias Plus. Para acceder al certificado, los exportadores deben realizar el trámite regular a través del sistema Ecuapass, que es un proceso en línea.



El documento, junto con otros requeridos para exportar al bloque, deberá imprimirse y, luego de que las autoridades lo firmen, podrá enviarse a los compradores en los países de la Unión Europea.



Ellos necesitan este certificado para la desaduanización de los productos en el mercado europeo. Lo mismo requerirán los importadores en Ecuador.



Este jueves, desde las 09:00, en el edificio del Gobierno Zonal de Guayaquil, se hará una capacitación sobre el tema.