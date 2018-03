José Serrano asegura que se equivocó al atender la llamada de Carlos Pólit, en su comparecencia en la Asamblea 

"El objetivo de lanzar al aire esa conversación telefónica, sin aclarar su origen ni su temporalidad, justamente después de la consulta popular, qué intención podía tener: echar por la borda el ánimo y la decisión del pueblo ecuatoriano por seguir profundizando el perfeccionamiento de su democracia".



Así lo señaló el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, en su comparecencia ante el Pleno de la Legislatura, este viernes 9 de marzo del 2018, hasta donde fue citado para explicar su diálogo telefónico con el excontralor Carlos Pólit.

Con 127 asambleístas presentes, la intervención de Serrano se inició pasadas las 17:00, luego de la comparecencia del fiscal general Carlos Baca Mancheno, quien por cerca de 90 minutos se refirió a las investigaciones penales en contra de Pólit y a la supuesta conexión entre el diálogo con Serrano y las investigaciones de la Fiscalía en contra del Ministerio del Interior, del cual Serrano fue personero.



De su lado, Serrano señaló ante el Pleno que se equivocó al recibir la llamada de Pólit. "Mi gran error fue confiar en que esa llamada correspondía a un acto espontáneo. Confieso haberme equivocado en atender esa llamada y en haber compartido lo que ahí consta con mi interlocutor".



Serrano aseguró que careció de "malicia" para no caer en esta "emboscada" hoy expuesta ante el país y el mundo, tras sostener que ha servido al país por más de 12 años en los ministerios de Trabajo, de Justicia y del Interior, que en el cumplimiento de su labor desmanteló bandas delictivas, poniendo en riesgo su propia vida y la de su familia.



José Serrano ante el Pleno de la Asamblea Nacional, este 9 de marzo del 2018. Foto: Flickr de la Asamblea

El fiscal General del Estado, Carlos Baca, presentó, en rueda de prensa, el pasado 26 de febrero del 2018, la grabación de una conversación entre el presidente del Legislativo, José Serrano, y el excontralor prófugo de la Justicia, Carlos Pólit, de un supuesto acuerdo para sacar al fiscal general Carlos Baca Mancheno.



En el audio se escucha a Serrano cuestionar la acción de Baca, habla de incumplimiento de acuerdo y sostiene que hay que 'bajarle' de la Fiscalía.



'El fiscal miente'



Serrano, al referirse al audio divulgado por Baca Mancheno, señaló que este no fue obtenido con orden judicial y realizó una línea de tiempo. Recordó que Baca Mancheno había dicho que la grabación fue encontrada en las redes sociales y que conoció del mismo por un parte policial.



El Presidente del Legislativo dijo que esto era una mentira, que el "Fiscal le miente al país" porque el parte policial estuvo listo a las 14:00 de ese lunes 26 de febrero y que el audio fue presentado cuatro horas antes de que exista este parte policial, a las 08:00 de la mañana.



Luego Serrano cuestionó la actuación de la Fiscalía en la absolución de personas procesadas y señaló, ante el Pleno, que Baca "es un peligro".



“El Fiscal General de la Nacional es un peligro para el país. Para ustedes”, por forjar partes policiales, reiteró.



“Si por eso hay que dejar mi cargo por meterme ahí, donde más duele para los corruptos para la impunidad, pues aquí está el cargo, tengo que ir a cuidar a mi familia. No me voy a doblegar ni dejar que me dobleguen”.



Lo que se ha pretendido, dijo, es generar incertidumbre sobre corrupción. “No podemos permitir que la Contraloría se convierta en una instancia de persecución. Hay que poner un control especial. Es el tiempo del reencuentro de la Patria”.



Pidió un agradecimiento a la Policía Nacional por haber ayudado en la reducción de muertes violentas (2 500 antes). Hoy son menos de 800. “Eso lo llevamos en los ojos que podemos mirar de frente a todos mis colegas asambleístas”.



“Se que me he equivocado. Pero sé que la vehemencia muchas veces así como ayuda nos hace cometer errores. Pero yo quiero ratificar que no negocio con prófugos de la justicia”.



Recordó que “en un acto temerario trajo a Carlos Pareja Yannuzzelli”, sin ningún pacto y le entregó a la justicia.