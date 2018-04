Comitiva de periodistas se movilizará a la frontera norte el 17 de abril 

LEA TAMBIÉN

Un grupo de aproximadamente 30 periodistas ecuatorianos y extranjeros partirá el martes, 17 de abril del 2018, a la zona fronteriza de San Lorenzo (Esmeraldas) para realizar una cobertura grupal de lo que ocurre en esa zona.

Así lo informó, el 16 de abril, el periodista colombiano Herbin Hoyos, quien organiza la comitiva del viaje. Hoyos añadió que los comunicadores se movilizarán por sus propios medios hasta esa zona del Ecuador.



"Los invitamos para que vayamos en un cubrimiento conjunto que demuestre que el norte de Ecuador no es una zona vedada a la prensa", manifestó Hoyos.



Él estaba preocupado porque por la mañana de este lunes se dio a conocer que los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no entregarán los cadáveres del reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, quienes fueron secuestrados el 26 de marzo en Mataje.



Ante eso -según Hoyos- "debe forzar la presencia de la prensa ecuatoriana y extranjera para que los asesinos entreguen los cadáveres a la misión periodística internacional. El terrorismo no debe amedrentar a la prensa".

Con Hoyos se encontraba la española Salud Hernández Mora, periodista de Diario El Tiempo y El Mundo.



Ella dijo que se debe ir a la frontera norte. "Da igual lo que diga el Gobierno, los militares y lo que diga quien sea. Nuestra obligación es cubrir los conflictos donde ocurran, sea donde sea, y al precio que sea".



En cuanto a lo logístico, Hoyos dijo que viajarán a cuenta y riesgo propio. Además, el Gobierno ecuatoriano conoce de la misión periodística, les han hecho recomendaciones. Les indicaron que pueden llegar hasta determinados puntos. Esperan que esta tarde les entreguen acreditaciones. "No es necesario que nos pongan escoltas a cada periodista. La zona está acordonada", dijo Hoyos.



Asimismo, pidió a quienes asesinaron al equipo periodístico que les entreguen los cadáveres.



Se prevé que mañana, a las 08:00, movilicen hasta San Lorenzo reporteros de Colombia, Ecuador, España, Chile y Argentina. Ellos permanecerán unos cuatro días en la frontera norte.