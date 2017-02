Comisión legislativa introdujo más beneficios en el proyecto de Ley para morosos del BNF

Con nueve votos, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó el 23 de febrero del 2017 el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para la Reestructuración de la Deuda de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional.

El proyecto de ley busca condonar costas, gastos, recargos e intereses de las operaciones de crédito del Banco Nacional de Fomento (BNF). Además, plantea soluciones para los deudores de la banca cerrada producto de la crisis de 1999.



Entre los principales cambios que realizó la Comisión luego de escuchar las comparecencias de deudores de buena fe, representantes de la banca y autoridades, están que el monto máximo para las condonaciones del BNF ya no será USD 20 000 sino 40 000.



También se disminuyó el monto de capital que deben cancelar los deudores del BNF que quieran beneficiarse de la condonación de costas, gastos, recargos e intereses, fijado en un inicio en 10% del capital a solo el 5%.



Además, se suspenderán los procesos coactivos mientras dure la reestructuración, tanto para los deudores de la banca cerrada como para los deudores del BNF.



En el caso de los deudores de la banca cerrada se incluyó la posibilidad de que los deudores de buena fe puedan presentar documentos probatorios que justifiquen inconsistencias o pagos no registrados por instituciones financieras extintas.



Los plazos para ponerse al día también cambiaron y habrá la posibilidad de diferir las cuotas impagas. En caso de que una sociedad conyugal haya adquirido un crédito durante la crisis bancaria de 1999 y uno de ellos haya fallecido -únicamente hasta la expedición de esta ley- la deuda hereditaria se extingue si asciende hasta un tope de USD 150 000.



Los deudores vinculados pueden acogerse al recálculo de su deuda, en caso de que el capital sea de máximo USD 25 000 y si no intervinieron en las decisiones que tomaron las entidades bancarias en la crisis de 1999.



Finalmente, se incluyeron otros artículos para estimular la fusión de las cooperativas de ahorro y crédito pequeñas, se reforma el porcentaje del fondo que deben mantener las compañías aseguradoras como parte del fondo de seguros privados, entre otros temas.



La Comisión espera que el informe sea tratado en el pleno en los próximos días.