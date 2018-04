La Comisión de Soberanía aprobó moción con 7 puntos sobre la frontera

Con el voto de los 10 legisladores presentes, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional aprobó una moción, que contiene siete puntos, sobre la problemática que se vive en la frontera con Colombia tras varios atentados.

La resolución aprobada declaró en sesión permanente a la Comisión, mientras se soluciona la crisis fronteriza. Dispuso a la Secretaría de la Mesa la elaboración de una agenda de comparecencias de ministros, civiles y exmilitares, expertos en seguridad; y al Embajador colombiano en Ecuador.



También construir una agenda para reformar la Ley de Seguridad Pública. Dispuso a las dependencias públicas la entrega de información necesaria para la fiscalización. Proponer al Pleno del Legislativo un proyecto para declarar los actos suscitados en la frontera como actos de terrorismo. Ratificar el llamado a la paz. Y elaborar un plan emergente para proteger a la población fronteriza.



El debate para llegar a estos puntos duró cerca de dos horas. La Comisión sesionó en medio del receso legislativo, por pedido del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Esto pese a que la Mesa no se había reunido por 44 días, porque la presidenta Doris Solis y la vicepresidenta Esther Cuesta (correístas), no cuentan con el respaldo de la mayoría.



En el análisis de la situación en la frontera, los legisladores iniciaron con un recuento de los hechos que han marcado la crisis. El 27 de enero, por ejemplo, con la explosión de un coche bomba en los exteriores del comando policial de San Lorenzo, en Esmeraldas.



Luego, el 6 y 7 de febrero comparecieron en la Comisión los ministros del Interior, Defensa, Inteligencia y las autoridades policiales y militares. Y el 8 de febrero la Comisión emitió 10 criterios que luego, en parte, fueron tomados por el Ejecutivo, como la integración del Consejo de Seguridad.



También se mencionó la explosión de otro artefacto que ocasionó la muerte de cuatro integrantes de las Fuerzas Armadas. Y el 26 de marzo hubo una nueva detonación en Mataje y el secuestro del equipo periodístico de diario EL COMERCIO, que realizaba la cobertura de los hechos.



Soliz añadió que el trabajo de la Comisión estará encaminado a la recuperación de los dos periodistas y el conductor de este Diario, que llevan 12 días retenidos en la frontera por un frente disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Uno a uno los legisladores fueron tomando la palabra y lanzando ideas, que la presidenta Doris Soliz iba anotando en un papel para luego incorporarlas a un borrador de resolución, que se había preparado anticipadamente.



La oficialista Ana Belén Marín y la socialcristiana Paola Vintimilla señalaron la importancia de la salida de ambas funcionarias de estas dignidades para que se pueda avanzar con las labores legislativas y de fiscalización de esta Mesa.



En el debate, varios asambleístas, de distintas bancadas, coincidieron en varios pedidos como las comparecencia de los ministros de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores. Declarar delitos terroristas a los atentados en las poblaciones de Esmeraldas. La emisión de una Ley de seguridad fronteriza.



Y también poner todos los esfuerzos para recuperar de inmediato y en buen estado de salud a los dos periodistas y al conductor de EL COMERCIO, que fueron secuestrados el pasado 26 de marzo, en Mataje. "Ojalá no primen las razones de Estado, sino la vida de los secuestrados. Que no se ponga precio", dijo el asambleísta Hermuy Calle.