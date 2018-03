Comisión Ocasional propone que CNE no haga concurso para seleccionar a integrantes del Cpccs

La Comisión Ocasional para la Aplicación de la Consulta Popular aprobó el informe para primer debate sobre los cambios a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). En el texto se dejó de lado la iniciativa del Ejecutivo para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) realice un concurso de méritos y oposición para seleccionar a los candidatos.

La Comisión aprobó la mañana de este martes, 6 de marzo del 2018, de manera unánime, más requisitos e inhabilidades para disminuir el número de posibles candidatos al Consejo definitivo. Por ejemplo, los candidatos tendrían que renunciar, mínimo 30 meses antes, a cargos de elección popular. No tener vínculos de consanguinidad con ninguna autoridad electa del país. Esta prohibición se ampliaría a relaciones de familiaridad con ministros, secretarios de Estado y otras altas autoridades.



“Eso va a permitir que se elimine el compadrazgo, el recomendado del amigo que le ha hecho mucho daño al país”, señaló Daniel Mendoza, presidente de la Comisión.



El CNE estará a cargo de revisar el cumplimiento de requisitos de los candidatos. En lugar del concurso hay dos planteamientos: que los candidatos presenten firmas de respaldo o que se apliquen elecciones por zonas electorales. Este punto todavía no se resuelve dentro de la Comisión y se esperará tomar una decisión cuando se debata dentro del Pleno.



El asambleísta Roberto Gómez, de Creo, indicó que no se permitirá la participación de personas que hayan estado afiliadas a organizaciones políticas, hasta 5 años antes de postularse. “Estamos restringiendo en todo lo posible que haya un tipo de plataforma previa para participar de las elecciones”.