Comisión legislativa para investigar el caso Gabela se conformará el 5 de julio del 2018

Para transparentar el asesinato del general Jorge Gabela se conformará una comisión ocasional en la Asamblea Nacional. La nueva mesa estará integrada por seis legisladores, uno por cada bancada legislativa.

La propuesta de la creación de la comisión se aprobó en la sesión que este martes 3 de julio del 2018 tuvo el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Sin embargo, la creación debe realizarse en el Pleno en la sesión del jueves 5 de julio.



El Partido Social Cristiano (PSC) impulsará que su legislador César Rohón sea parte de la Comisión. El movimiento Creo, Alianza País, SUMA, Bancada de Integración Nacional y la Bancada de la Revolución Ciudadana (RC) todavía no han elegido a un representante. En una resolución se resolvió que quienes conformen este nuevo grupo, no deben pertenecer a otras mesas ocasionales.



Para Daniel Mendoza, de la Bancada de AP-Aliados, es importante que “se conozca la verdad”. Él calificó como "preocupantes" las declaraciones del perito Roberto Meza sobre una presunta vinculación de la muerte de Gabela y la compra de los helicópteros Dhruv y no, como se dijo, por un delito común.



Mendoza añadió que la Comisión debe llamar a todas las autoridades que en su momento tuvieron acceso a los informes del perito Meza que fueron parte del proceso de investigación. Esto, porque según el experto argentino, habría desaparecido uno de esos documentos.