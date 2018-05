Comisión Lava Jato investigará a los expresidentes Toledo, García y Kuczynski

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La comisión del Congreso que investiga los casos de corrupción Lava Jato y Odebrecht en Perú decidió incluir en sus pericias a los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski, informó hoy (4 de mayo del 2018) el congresista Mauricio Mulder.

"Con mi voto en contra, Alan García también, nuevamente, se le va a abrir el secreto bancario. Ya se le ha hecho desde el año 90, así que ahí no van a encontrar absolutamente nada, pero sí también los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski", declaró Mulder a periodistas al término de una reunión de la comisión.



El legislador recordó que el también exgobernante Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, ya están en condición de investigados, así como la exalcaldesa izquierdista de Lima Susana Villarán.



"Eso no significa que haya presunción de culpabilidad. Solamente es para saber la dimensión de la penetración económica que tuvo Odebrecht en el país. Este levantamiento de secreto bancario y tributario es para saber el nivel de contrataciones que han tenido con las empresas brasileñas", explicó.



Mulder detalló, en posteriores declaraciones al diario Perú21, que en total son "unas 200 personas entre jurídicas y naturales las que cambiaron su condición de testigos a investigados" por el grupo legislativo.



El representante del Partido Aprista Peruano (PAP) también dijo que aún no se ha determinado si el alcalde de Lima, Luis Castañeda, será investigado por la comisión, ya que se esperará primero a recibir sus declaraciones, pues pidió que se reprograme una citación que se le había hecho para hoy.



La llamada comisión Lava Jato, que preside la legisladora fujimorista Rosa Bartra, investiga los millonarios sobornos que la constructora brasileña Odebrecht ha admitido que entregó a autoridades y funcionarios peruanos entre 2005-2014.



Ese período abarca los gobiernos de Toledo (2001-2006), con orden de captura por supuestamente haber recibido un soborno de 20 millones de dólares; y García, incluido en las investigaciones por sobornos para la construcción del Metro de Lima.



También al régimen de Humala (2011-2016), quien permaneció en prisión preventiva hasta la semana pasada junto a su esposa, mientras se les investiga por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales.

Kuczynski (2016-2018), quien renunció a la Presidencia en marzo pasado en medio de una crisis política, es investigado por las presuntas consultorías que ofreció a Odebrecht tras ser ministro del régimen de Toledo, así como por los pagos que recibió una empresa suya de la constructora brasileña.