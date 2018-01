Comisión de Fiscalización continuará con el juicio político en contra de Jorge Glas

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició, la mañana de este viernes 5 de enero del 2018, la sesión en la que se presentan las pruebas de cargo en contra de Jorge Glas. Pese a que hubo voces de legisladores pidiendo suspender el proceso, la presidenta de la mesa, María José Carrión, decidió continuar.

En el arranque de la sesión, el legislador de Alianza País (AP) de la facción correísta, Hermuy Calle, cuestionó la continuidad del juicio. Dijo que la convocatoria que hizo el presidente de la Asamblea, José Serrano, para elegir y posesionar a una nueva Vicepresidenta la tarde de este sábado 6 de diciembre, invalida el juicio.



“Si la Vicepresidencia está vacante, Jorge Glas ya no es vicepresidente. El régimen constitucional no contempla la figura de enjuiciamientos a expresidentes o exvicepresidentes. Esto ya no cabe”, dijo el legislador.



Esta posición tuvo el apoyo de Daniel Mendoza (AP), del ala morenista. Para él, el juicio es “inoficioso” ya que Glas no está en el cargo por haberse configurado la ausencia definitiva del cargo.



Sin embargo, la también oficialista y presidenta de la mesa de Fiscalización, María José Carrión, dijo que la suspensión del juicio no cabe, al menos durante la jornada de este viernes. Ella pidió a la secretaria de la Comisión que lea el oficio que envió el presidente de la República, Lenín Moreno, en el que envió la terna para reemplazar a Glas.



Ahí, el Primer Mandatario adjuntó documentación para que la Asamblea verifique la ausencia definitiva del Vicepresidente a su cargo. Y comunica el envío de la terna.



Para Carrión, es el Pleno de la Asamblea el que tiene que resolver sobre la ausencia definitiva y la elección de un nuevo Vicepresidente. Hasta que eso no ocurra –comentó- continuará el proceso en Fiscalización.