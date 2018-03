La Comisión de Ética de Alianza País citó a José Serrano por el audio con Carlos Pólit

El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, tendrá que presentarse ante la Comisión de Ética y Disciplina de Alianza País (AP), dentro del proceso disciplinario No. 002.CNED-PAIS-2018. El funcionario deberá responder sobre la grabación en la que él conversa con el excontralor Carlos Pólit.

La notificación fue enviada a Serrano la noche del viernes 2 de marzo del 2018. Y su comparecencia está citada para las 18:00 del lunes, 5 de marzo. Se realizará en la sede oficialista, en el norte de Quito.



Mary Verduga, gobernadora de Santo Domingo y titular de la Comisión de Ética, explicó que el funcionario puede excusarse de asistir. Y tendrá como plazo hasta el mediodía del martes para enviar sus pruebas de descargo.



En la resolución de la Comisión se recuerda que el pasado 26 de febrero del 2018 se conoció públicamente la presunta conversación mantenida entre Serrano y Polit (hoy prófugo de la justicia). Y que el diálogo fue confirmado por el Presidente de la Asamblea.



“Baca es un miserable, tú sabes que siempre fue un miserable y obviamente él no está dispuesto a cumplir con ningún, con ningún acuerdo, no. Pero definitivamente tenemos que bajarle al, no nos queda más, él no puede ser Fiscal hasta finales de este año”. Estas son algunas de las frases que Serrano menciona en el audio y que se recogen en el expediente.



Además, en el documento se indica que está conversación ha generado alarma pública y también ha causado conmoción al interior de AP.



Serrano es señalado por una posible violación al artículo 8 del Código de Ética del Movimiento. Esta norma obliga a los adherentes a “actuar con absoluta honestidad y honradez en las decisiones que se deben adoptar. Velar por la Ética y el interés General”.



Y también por una supuesta falta grave de conformidad a lo dispuesto en el artículo 85 del Estatuto Orgánico de AP. En esta norma, en cambio, se prohíben “los actos de corrupción comprobados en el ejercicio de la función pública, en el ámbito privado, o en el cumplimiento de tareas encomendadas por Alianza País”.



Según el Código de Ética de Alianza País, si se llega a comprobar la falta grave de Serrano, él podría enfrentar dos sanciones. La suspensión de sus derechos como adherente permanente por un tiempo de seis meses a dos años o la separación definitiva de la organización.



Este Diario solicitó, a través de un correo electrónico, la confirmación de Serrano de su asistencia a ese llamado. Así como una explicación de las pruebas de descargo que presentará. Hasta las 12:00 de este sábado no ha habido una respuesta.



La convocatoria fue una decisión de toda la Comisión. Además de Verduga la integran José Tenesaca, dirigente de Chimborazo; y Mónica Guevara, de Orellana. Se consideraron el audio difundido por el fiscal Carlos Baca, los reportes de los medios de comunicación y la respuesta pública de Serrano.



“Son argumentos que nos permiten identificar que algo está pasando. Y el presidente (José) Serrano tiene que explicarlo no solo a Alianza País sino a todo el Ecuador”, dijo Verduga. Añadió que ha conversado con el presidente Lenín Moreno sobre este tema y él “está consciente de que estamos actuando conforme a la función de la Comisión”.



Esta instancia espera recibir las pruebas y la declaración de Serrano. Y hasta el final de la siguiente semana tener un resultado final, luego de una deliberación interna.

