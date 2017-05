La comisión de la Asamblea con más presencia opositora aún no tiene presidente y vicepresidente

La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea se conformó con 10 legisladores de oposición. Es la única instancia que no tiene presencia oficialista y que hasta este 18 de mayo del 2017 no ha logrado designar al presidente y vicepresidente.

La integran cinco legisladores de la bancada de Creo-SUMA (Luis Pachala, Absalón Campoverde, Héctor Yépez, Marcelo Simbaña y Byron Suquilanda), dos del Partido Social Cristiano (Mayra Montaño y Ramón Terán) y tres del Bloque de Integración Nacional (Ángel Gende, Eliseo Azuero y Eddy Peñafiel).



Las otras comisiones se instalaron la tarde del miércoles, 17 de mayo de 2017, para elegir a sus principales. Pero la de Participación Ciudadana no lo consiguió. La Ley de la Función Legislativa establece que la primera sesión será dirigida por el primer legislador nombrado en la Comisión. En ese caso es Ángel Gende, del Bloque de Integración Nacional (BIN).



Ante una ausencia inicial de Gende, Luis Pachala (Creo) intentó asumir la dirección en la instalación pero esto no se pudo concretar ya que hubo discrepancias por la legitimidad de esta acción. Más aún cuando Gende se incorporó luego de unos minutos. Entonces decidieron suspender por 30 minutos pero hasta pasado el medio día de este jueves no se reinstalaba.



Eliseo Azuero se retiró de la reunión ayer. El legislador asegura que se debe cumplir la ley y debe ser Gende quien instale la Comisión. Recordó que de no existir una convocatoria y elección de autoridades en ocho días, esta decisión la deberá tomar el Pleno.



Soledad Buendía (Alianza País) negó que este inconveniente haya sido provocado por el oficialismo al entregar enteramente el control de la instancia a la oposición. “Hemos dado una respuesta a los pedidos de los legisladores, pero Dios los crea y ellos se juntan. Esperemos que estén a la altura del pueblo ecuatoriano”, dijo.