Comisión de Asamblea Nacional pide explicaciones a Mauricio Rodas sobre su viaje a Washington

La presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, María Augusta Calle (AP), convocó al Alcalde de Quito, Mauricio Rodas, para una comparecencia para este jueves 19 de enero del 2017.

Según el documento enviado por la legisladora al Alcalde de Quito, con la fecha de hoy, lunes 16 de enero del 2017, Rodas debe dar una explicación de su viaje a Washington, EE.UU.



Además de la Comisión de Relaciones Internacionales, el Alcalde tiene un pedido pendiente del Concejo Metropolitano de Quito para que explique los motivos de su viaje a Washington y de la misma forma, los alcances de las funciones que tenía Mauro Terán en el Municipio.



Este lunes, en una entrevista en Teleamazonas, Rodas dijo que: “Mauro Terán daba ideas, opiniones valiosas e importantes, pero él no tomaba ninguna decisión. En la Alcaldía las decisiones las tomo yo”.



Además, reconoció que Terán mantenía conversaciones con los concejales y tenía acercamientos con ciertos sectores para generar acuerdos. “Qué tiene esto de malo, no hay ninguna norma que lo prohíba, ninguna. Por favor, no nos dejemos llevar por la novela”.



A pesar de esto, Patricio Ubidia, coordinador del bloque de concejales de Alianza País, mencionó que una cosa es que el Alcalde reciba consejos y otra es que Terán haya tenido una participación “protagónica” dentro del Cabildo. Por esta razón hizo un llamado para que en el Concejo se aclaren todas las inquietudes.



Para Rodas el caso de Terán es una investigación personal por temas tributarios. Esto, a su criterio, no tiene nada que ver con el tema de Odebrecht y los supuestos sobornos que entregó la constructora brasileña en Ecuador, según el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, difundido a fines del 2016.



Para Daniela Chacón, concejala independiente, el alcalde Mauricio Rodas deberá explicar “documentadamente” la relación de Rodas y las funciones que desempeñaba en el Cabildo a una sesión extraordinaria del Concejo, que aún no ha sido convocada