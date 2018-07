Comisión Gabela revisa archivos secretos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Esta es la tercera ocasión que se investigará el asesinato del general Jorge Gabela. Pero es la primera vez que se hará con base en documentos que estaban considerados confidenciales o secretos.

Quienes accederán a la documentación desclasificada serán siete asambleístas que desde el lunes forman parte de la Comisión Multipartidista que estudiará el caso Gabela.



Su trabajo durará 90 días. En ese tiempo deberán garantizar que los archivos lleguen a la Fiscalía y establecer las posibles motivaciones de la muerte de Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, ocurrida en el 2010.



Para cumplir con el propósito, los legisladores delinean la hoja de ruta que seguirán. Jeannine Cruz, miembro, propone que el perito Roberto Meza asista a la comisión y colabore con la reconstrucción del informe que entregó al Ministerio de Justicia en el 2013.



En ese documento, ahora desaparecido, consta la conclusión del experto sobre la muerte de Gabela: se trató de un asesinato y tiene relación con las denuncias sobre los helicópteros Dhruv.



De oficializarse este pedido, Meza dice que aceptará, siempre que se garantice su seguridad en el país. Tras su visita al Ecuador el mes pasado, el experto contó ayer que recibió amenazas y, aunque no son claras, cree que se vinculan con sus conclusiones sobre este caso. “Me llamaron de un número que solo tenía ceros. De fondo escuché una música fúnebre”, dijo desde Brasil, donde reside. El experto sostiene que desea cooperar para establecer la verdad de los hechos.



Incluso, el perito ya remitió al Ecuador una copia certificada del contrato sobre los servicios de investigación que hizo en torno al caso. Hay dos cláusulas en las cuales expresamente se le prohíbe tener copias del informe o divulgar la información que conociera dentro de la indagación.



En la primera investigación, que se hizo en la Fiscalía, se determinó la autoría material de cinco personas en el crimen. De ellas, actualmente tres cumplen penas de 25 años de cárcel y otros dos sospechosos, vinculados al caso como cómplices o encubridores, quedaron en libertad.



La segunda investigación se realizó a través del Comité Interinstitucional, creado por decreto por el expresidente Rafael Correa en el 2012. La conclusión de este grupo fue que la muerte del oficial fue resultado de la delincuencia común. Así lo afirmó en el 2015 la entonces ministra de Justicia, Ledy Zúñiga Rocha.

​

Ahora, en la Comisión legislativa, Sebastián Palacios, de Creo, plantea que se solicite la comparecencia de las diferentes autoridades “de alto, medio y bajo rango”, que hayan participado en el Comité Interministerial en los últimos ocho años. Él asegura que la clave para descubrir qué pasó con el documento que redactó el perito y encontrar el original está entre los funcionarios que laboraron entre el 2013 y 2014.



Ángel Gende, vicepresidente de la Comisión legislativa, señala que este caso requiere de “una investigación profunda para decirle al país la verdad, caiga quien caiga”. Propone que todos los informes que se analicen y se elaboren en el interior cuenten con una copia, la que deberá ser entregada a Patricia Ochoa, viuda de Gabela. Todavía no se ha definido si ella también será convocada para las reuniones. Además, se prevé contar con un delegado del Consejo de Participación Ciudadana.



Caso Dhruv se reabrirá

​

Aún no hay consenso dentro de la comisión legislativa sobre si se revisará el proceso de compra de los siete helicópteros Dhruv, que tuvo la oposición del general Gabela.



Para el asambleísta César Rohón, este es un punto importante que se debe analizar, pues la hipótesis es que las denuncias del excomandante sobre actos de corrupción en esa licitación derivaron en su muerte. Pero lo aclara: “no somos investigadores”.



La idea de Cruz es que se revisen también los informes sobre los cuatro accidentes de los helicópteros, en los cuales murieron tres militares. Hoy, desde las 15:30, los miembros de esta comisión volverán a sesionar y allí se definirá los pasos a seguir.



Nuevos implicados

​

A partir del trabajo de investigación del perito Meza surgieron nuevas evidencias sobre el crimen. Un equipo técnico recogió declaraciones consentidas de los actores durante las visitas a la Penitenciaría del Guayas. A través de ellas aparecieron los nombres de Derlys David Salazar Vargas o Francisco Israel Cruz Vargas, alias ‘Francis’, como el presunto autor del disparo que mató a Gabela.



Meza ordenó un peritaje en el que se estudió la trayectoria de la bala y la posición del tirador y de la víctima. La conclusión del examen reveló que la trayectoria de la bala fue de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, por lo tanto, el autor del disparo era zurdo. Según la viuda, los sentenciados son diestros. “Jamás el fiscal mencionó de un alias Francis. Lo grave es que esta persona fue asesinada”, dice Ochoa.



Fiscalía llama a Chiriboga

​

La Fiscalía llamó a rendir versión al exfiscal General Galo Chiriboga en la investigación sobre la muerte de Gabela. Se trata de la segunda vez que Chiriboga ha sido llamado a comparecer por este caso. La primera ocurrió en el 2016, cuando la comisión legislativa investigó sobre la compra los helicópteros por USD 45 millones.



En esa ocasión, el entonces fiscal dirigía una investigación tras la denuncia del legislador Fausto Cobo por posible corrupción. El caso fue archivado ya que carecía de un informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal que estableciera algún tipo de perjuicio para el Estado por la adquisición de las naves. En ese tiempo, el contralor Carlos Pólit, ahora prófugo por corrupción, dijo que solo halló responsabilidades civiles.