La Comisión Anticorrupción exige a la Fiscalía que no oculte las pruebas en los supuestos casos de corrupción

El coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción, Jorge Rodríguez, pidió este 3 de agosto del 2017 a la Fiscalía que no oculte supuestas pruebas por presuntos actos de corrupción que involucran a altos funcionarios.

Rodríguez estuvo acompañado por los miembros de la Mesa de Convergencia. Entre ellos, Silvia Buendía y representantes de diferentes asociaciones y frentes populares, también llegó el ex vicepresidente de la República, León Roldós. La rueda de prensa se realizó en Guayaquil.



En este encuentro se acusó a la Fiscalía de haber esperado que la prensa internacional haga la revelación del documento, que ya reposaba desde hace un mes y medio en la Fiscalía “en absoluto silencio”, pues no han entregado a los medios de comunicación la información correspondiente.



“No le vamos a permitir al fiscal, porque conocemos que a nivel internacional se tienen los documentos completos. Ya vimos la semana como el vicepresidente trató de hacer una modificación en unos de los videos eliminando su nombre para efectos de que no salga a la opinión pública nacional”, se quejó Rodríguez.



Esa acusación proviene de las grabaciones publicadas el pasado 1 de agosto por el portal IDL-Reporteros de Perú. En uno de los audios, aparentemente grabados el 23 de julio del 2016 en la casa del excontralor Carlos Pólit, en Guayaquil, José Conceição Santos, exdirectivo de Odebrecht-Ecuador, menciona que el vicepresidente Jorge Glas supuestamente le pidió plata “por todos los contratos”.



Y luego, agregó, esos pedidos se hicieron a través de Ricardo Rivera, tío de Glas, actualmente procesado por asociación ilícita dentro del caso Odebrecht.



Con respecto, a la postura que el mandatario Lenín Moreno ha tomado con respecto a los presuntos actos de corrupción, Rodríguez dijo: “Tenemos que exigirle al Presidente de la República que se defina, o ésta con la ética en el Estado o está con esa gavilla de sinvergüenzas que se encuentran alrededor manejando la cosa pública”.



La Comisión Anticorrupción organiza un evento para el 8 y 9 de agosto, días en los que se presentará la carta de Guayaquil, en donde se fijará al Gobierno cuál debe ser el rumbo de respeto y fundamentalmente marcando la diferencia de lo que significa que la ciudadanía asuma esa responsabilidad ciudadana.