El comercio ecuatoriano creció 7% en el 2017 a pesar de 'políticas recaudatorias'

El comercio cerrará el año con un crecimiento de 7% con relación al 2016, un período que la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) calificó de negativo. Sin embargo, alertó que para mantener el porcentaje son necesarias medidas económicas que estimulen al sector.

Así lo anunció la CCG este martes 26 de diciembre del 2017 durante la rueda de prensa realizada en el Edificio de las Cámaras, en el norte de Guayaquil, como parte del balance del año para el sector comercial.



Según el Banco Central del Ecuador, las proyecciones de crecimiento de la economía para 2018 son de 2%. Cifra que el director ejecutivo de la CCG, Juan Carlos Díaz-Granados, catalogó de “mediocre”.



“Requerimos que el sector público cumpla con su rol y que no sea rol recaudatorio ni de restricción al libre comercio”, afirmó.



El gremio dijo que seguirá abierto al diálogo con el Gobierno y mantendrá sus propuestas para impulsar un mayor crecimiento económico en el 2018. Entre ellas, creen necesaria la firma de acuerdos de libre comercio a largo plazo, no solamente con el principal socio del país, Estados Unidos, sino con diversos mercados. Pues no son suficientes los sistemas de preferencias arancelarias.



“Cómo invierte en el país una industria que tiene proyección a largo plazo para pagar la inversión si no sabe si van a renovar las preferencias arancelarias”, señaló. Lo que, a su juicio, deja al Ecuador en desventaja frente a competidores de la región como Colombia, Perú, Chile, Argentina y Bolivia. “No somos un ecosistema amigable para inversión extranjera”, agregó.



Con la firma del acuerdo con la Unión Europea las exportaciones ecuatorianas crecieron 40% este año. Una herramienta comercial que abrió la posibilidad de comercio internacional a micro, pequeñas y mediadas empresas.



Para mantener los resultados favorables, Díaz-Granados sostuvo que es necesario derogar el anticipo del impuesto a la renta, eliminar el impuesto de salida de divisas y la Ley de Plusvalía, que –considera– ha afectado a toda la cadena productiva del país.



Son necesarias, además, una mayor flexibilidad laboral y nuevas formas de contratación para combatir el desempleo y subempleo.



El gremio presentó estas propuestas en el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, pero asegura que no fueron escuchadas. Por lo que cree que el proyecto de Ley de Reactivación Económica que el presidente Lenín Moreno entregó a la Asamblea Nacional (AN) “no va a generar una sola fuente de trabajo adicional y por eso no va a aliviar el subempleo ni el desempleo”.



En esta línea, la CCG creó el 'Impuestómetro', una herramienta didáctica que se puede revisar en la página web de la institución y que permite conocer el cálculo en tiempo real de la recaudación tributaria del Ecuador durante el año fiscal en curso.



Para esta estimación, la CCG utilizó datos históricos reales y proyecciones mensuales que se actualizan según las estadísticas del Servicio de Rentas Internas (SRI).



El efecto de la tasa aduanera

​

La asesora aduanera de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Gabriela Uquillas, afirmó que la afectación generalizada al país con la implementación de la tasa de control aduanero se verá a comienzos de 2018, tanto para los embarques como para los sistemas de courier.



La medida que implementó el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) entró en vigencia el pasado 13 de noviembre, pero no es de carácter retroactivo. Es decir, que no aplica para los productos que estaban en tránsito, fueron embarcados y se encontraban en Aduana antes de la publicación de la resolución.



Uquillas aseguró que las labores que emprendieron los gremios productivos para la derogación de la medida lograron diluir el impacto económico, pero no así su impacto formal. “No nos mostramos como un país serio, porque esto no es lo que acordamos al momento en que suscribimos los acuerdos con la Unión Europea”, expresó.



Tanto Estados Unidos, como la UE y países de la Comunidad Andina (CAN) han manifestado su preocupación por la implementación de la medida. Por ello, el gremio mantendrá las acciones legales.



Esperan interponer en enero ante la Corte Nacional la demanda contenciosa tributaria de impugnación contra la resolución de la tasa. Pero ya no solamente lo harán las cámaras de Comercio, Industrias y Construcción, sino desde la federación de cámaras.



El gremio emitió el pasado 1 de diciembre un manifiesto firmado por casi 70 gremios adherentes para exigir la eliminación de la tasa, pues consideran que no existe transparencia sobre el servicio que pretende cubrir.



“Valdría la pena preguntarse desde hace cuánto la administración aduanera no recibe los montos de autogestión por parte del Presupuesto General del Estado, cómo los va a recibir ahora, qué gestiones seguirá el director general de la Aduana si no lo recibe y cómo le responderán a la ciudadanía cuando este supuesto fin que persigue la tasa no se haya cumplido y se convierta en lo que hemos denunciado: una nueva recaudación”, concluyó.