Desayuno para 2, el fuerte del 14 de febrero

Las clases en pareja, los desayunos a domicilio, los regalos personalizados y gigantes son algunas de las ofertas que se comercializan de forma masiva a tres días del 14 de febrero.

Cada año, la oferta se diversifica con más productos o servicios novedosos e innovadores para atraer a las parejas. Hay dos tipos de presentes que se armaron para este año: las experiencias en pareja y los regalos con diseños diferentes.



En el primer grupo destacan las clases de cocina, con música romántica y bebida. Esta actividad se realizará en el bar restaurante The Exchange Bar del Hotel Marriott, ubicado en el norte de Quito.



Por USD 49, las parejas tienen la oportunidad de crear su propio plato de sushi junto a su ser querido. El monto incluye impuestos, un coctel de entrada y una foto de recuerdo.



El chef Álvaro Coba es uno de los maestros que imparte las clases a las parejas. Señaló que hay cupo para 40 parejas que busquen pasar el Día del Amor de forma diferente.



En la clase no solo aprenderán sobre la preparación de este plato japonés sino que conocerán más sobre la historia del sushi. Las clases se pueden reservar hasta el lunes próximo.



Esta opción no es solo para enamorados. Diego Enríquez vivió la experiencia de las clases de sushi con una amiga. Le gustó porque es una actividad diferente, que combina gastronomía y buena compañía.



Galería Ecuador, ubicado en el centro y norte de la urbe, también ofrece a los enamorados una experiencia diferente durante el mes del amor.



En este local se sortea la Experiencia Pacari Chocolate, que consiste en preparar trufas veganas junto a expertos en chocolate ecuatoriano.

Una pareja de amigos disfruta de una clase de sushi en el bar restaurante The Exchange Bar del Hotel Marriott. Las reservaciones serán hasta este lunes. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO

Para inscribirse es necesario dar ‘Me Gusta’ a la página de Galería Ecuador en Facebook. Luego etiquetar a su pareja o amigo con el que quiere compartir la experiencia y compartir la publicación en su muro. El sorteo se realizará el próximo 28 de febrero, por lo que puede aún participar.



Según Paula Castillo, administradora del local, las parejas podrán hacer las trufas con productos 100% naturales y ecuatorianos como el cacao orgánico Pacari, mermelada elaborada en casa, almendras...



Pensando también en la pareja, el mismo Hotel Marriott lanzó un paquete de bienestar en el Club de Salud Zumay. Esta oferta no se reduce a un día (14 de febrero). La opción es por 30 días para vivir en pareja un tiempo de relajación.



Quien opte por esta alternativa podrá acceder al gimnasio, piscina, sauna, turco, hidromasaje más un día de spa, que incluye un tratamiento con chocolate y rosas más un masaje relajante. El costo de este servicio para una pareja alcanza los USD 300, incluido IVA.



En otro grupo están los regalos que se diferencian por su diseño y forma de entrega.



Magic Gift tiene una amplia oferta de presentes para los enamorados. Los desayunos a domicilio y las frutas bañadas con chocolate son su fuerte. El emprendimiento se promociona en redes sociales.



Los primeros registran una gran demanda, ya que tiene 10 opciones de desayunos diferentes. Sus precios oscilan entre USD 25 y 50. El más básico es una canasta con cuatro productos, entre ellos, leche, un pastel relleno acompañado con un miniarreglo de frutas con chocolate y un globo.



Mientras que el más costoso tiene seis productos: cebiche de pescado, arreglo frutal, gaseosa, cerveza, postre y un globo. Los costos de los desayunos no incluye envío.



Las reservas se pueden realizar por teléfono o en línea a través de su página web.



Otro negocio que le apostó a la entrega de regalos a domicilio es envia-regalos.com, donde se puede encontrar una amplia variedad de presentes: desayunos, arreglos florales y frutales, canastas con sorpresas, café ecuatoriano y cerveza artesanal. El fuerte de este negocio es que cualquier ecuatoriano en el mundo puede hacer el pedido y la empresa se encarga de enviar el presente al familiar en Ecuador.



Destacan obsequios como barriles de cerveza artesanal o peluches en forma de animales ecuatorianos como el cuy, el guacamayo, entre otros.



Los precios de estos productos oscilan entre USD 12 y 174. Las compras, también, se pueden realizar en línea a través de la web de la empresa.



Más opciones



Desayunos y regalos a domicilio. Sincerité ofrece regalos a domicilio. Los desayunos y objetos personalizados son su fuerte.



Globo gigante. En Cool Ballons se ofrece la entrega de globos (algunos de casi un metro de diámetro). El precio va de USD 2,50 a 45.



Peluches gigantes. La empresa Love Heart tiene alternativas de peluches de hasta 1,05 metros. Su web es peluchesheart.com.



Amorame ofrece una serie de lencería para las parejas. Las compras pueden ser en línea. El envío es gratis a partir de los USD 50.



Gift Club. Este emprendimiento entrega regalos y desayunos a domicilio. Destacan el chocotelegrama, desde USD 19,99 hasta 34,99.



La Orquídea. Este local ofrece descuentos en los arreglos florales esta temporada, de diferentes precios. Se pueden pagar en línea.

