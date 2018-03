Comerciantes informales insisten que tienen un listado de los agentes metropolitanos que los agreden

Los dirigentes de la Asociación de Trabajadores Autónomos Organizados (Asotrab) insistieron hoy, miércoles 21 de marzo del 2018, que los comerciantes de esta organización son víctimas de violencia por parte de los agentes metropolitanos.

Ellos se reunieron la mañana de hoy para abordar ese tema, el cual tomó fuerza luego de la gresca producida el viernes 16 de marzo en la Marín, centro Quito. Ese día, los comerciantes arrojaron piedras a los uniformados. Los insultaban y se quejaban de que no les dejan trabajar en la calle.



Según las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio, seis gendarmes resultaron heridos y golpeados tras ese incidente.



De otro lado, los dirigentes de Asotrab aseguran que 10 vendedores fueron afectados. El lunes 19 de marzo se reunieron para abordar el tema y quedaron en que se conformarán mesas de diálogo.



Hoy, Bianca Gavilanes, asesora jurídica de esa agremiación, dijo que están a la espera de que se convoquen a las mesas de diálogo.



Además, precisó que en otras ocasiones se planteó lo mismo y nadie lo cumplió. “Salimos preocupados de la última reunión. Hemos tenido varios encuentros con el Municipio, pero siempre pasa lo mismo. Jamás se dan las mesas, ni las veedurías”.



Añadió que en el transcurso de hoy tienen previsto presentar las denuncias formalmente. Además, recurrir al ámbito constitucional. “Vamos a entregar una flash memory, con videos, para que se sancione administrativamente dentro de la Secretaría de Seguridad. Aparte de eso, presentaremos acciones de protección, de medidas cautelares y una de inconstitucionalidad de la medida cautelar de retención de productos”.



En el dispositivo electrónico – añade la profesional – hay información y fotos sobre 10 agentes identificados y que estuvieron involucrados en actos violentos antes y durante la trifulca del pasado viernes. También buscan que se implementen políticas públicas que sean favorables para todos los comerciantes de Quito.



“Hemos presionado en todas las administraciones zonales para que estos problemas se subsanen. Lastimosamente, nos tienen en esto del diálogo siempre. Mesa tras mesa, conversando”, añadió Gavilanes.



Ante lo indicado hoy por la Asotrab, el secretario de Seguridad del Municipio, Juan Zapata, indicó que no se pueden ir en contra de la ley. Apuntó que la Ordenanza 280 no permite la entrega de permisos para ejercer el comercio autónomo en el Centro Histórico de Quito. “Insisten que quieren seguir allí, pero no es posible”.



Ante eso, el funcionario enfatizó que se les ha ofrecido otras alternativas para que puedan trabajar, pero en sectores autorizados. Además, si se concreta la entrega formal, con pruebas, de que hubo mal procedimiento por parte de los gendarmes, se comenzará una investigación de forma inmediata.



“También me solidarizo y pondremos las denuncias contra los agresores de funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control que fueron agredidos. Ayer informé del caso de un agente que fue agredido en el sur. Eso no lo permitiremos".