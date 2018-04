Comerciantes formales de los mercados de Quito piden al Municipio que los informales trabajen en los mercados

LEA TAMBIÉN

Una manifestación de comerciantes formales de los mercados se realizó la mañana de hoy, miércoles 11 de abril del 2018, en las afueras de la Alcaldía, en el Centro Histórico de Quito. La razón: piden al alcalde Mauricio Rodas que pare las ventas informales en los exteriores de los mercados de Quito.

Marcelo Chasi, secretario de la Federación de Mercados, Ferias y Plataformas, dijo que no se emitan permisos para las ventas informales.



"Los mercados y los centros de comercio están vacíos, que se les ubique en esos lugares a los compañeros", manifestó el dirigente.



Ante esa realidad -anotó Chasi- los comerciantes formales quieren salir a las calles nuevamente a vender porque no hay controles de parte de las autoridades.



Según el dirigente, en la manifestación de hoy intervinieron los representantes de 54 mercados de Quito, incluidos Tumbaco y los valles, así como gente de los centros comerciales del ahorro, quienes también son afectados.



Ellos coincidieron que deben eliminarse los permisos para las ventas informales y a los informales se los ubique en los centros de comercio que están vacíos. Otro pedido es que se regularice a los vendedores extranjeros y los asignen a las plataformas vacías de los establecimientos.



Chasi anotó que si el alcalde no les hace caso en sus pedidos, ellos tomarán medidas más radicales. Por ejemplo, tomarse el servicio del Trolebús y bloquear los pasos. "Hoy día venimos pequeñas comisiones, no los 40 000 que somos".



Hoy, los manifestantes estaban indignados. Una de ellas es Carmen Bravo, del mercado Las Cuadras. "Somos afectados por las ventas en las calles, las cuales están invadidas y nosotros que cumplimos las ordenanzas sufrimos las consecuencias".



Mónica Romero es dirigente del mercado de Chiriyacu. Aseguró que en los establecimientos hay puestos para que los informales trabajen ordenadamente. "No estamos contra el derecho al trabajo, pero que lo hagan de forma ordenada".

Carlos Paredes es representante del Mercado El Arenal. Expresó que a 100 metros del sitio en donde labora se extendieron permisos para que se forme otra organización de vendedores. Le piden al Municipio que se retiren los permisos que entregaron a los otros vendedores.