Colombianos encendieron una vela por los líderes sociales asesinados

Los asesinatos de líderes sociales defensores de derechos humanos, de procesos de restitución de tierras y de sustitución de cultivos ilícitos -siete en los últimos cuatro días-, así como las amenazas a estos y líderes políticos, motivaron la convocatoria de una Velatón Nacional, como se ha llamado a la manifestación en la que, con la consigna #NosEstánMatando, ciudadanos piden justicia y protección para estos la tarde-noche del 6 de julio del 2018.

#VelaporlaVida minuto de silencio por las defensoras y los defensores de derechos humanos asesinados en #colombia Plaza de Bolívar en Bogotá #StandUp4HumanRights pic.twitter.com/ipVCb1eqdL — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) 7 de julio de 2018

Cientos de personas se conglomeraron en el Parque de los Deseos, en Medellín, para rechazar los asesinatos contra los líderes sociales que vienen en aumento en el territorio colombiano. Los asistentes, con velas blancas, clamaron porque cese la violencia en el país. Las personas, al unísono, repitieron consignas como “No más líderes sociales en el campo asesinados” o “no más falsos positivos, no más crímenes de Estado”. Durante el plantón, al que asistieron organizaciones en pro de la paz y del respeto de los derechos humanos, también se vieron pancartas con mensajes como “¿Será posible que antes de que nos maten a todos, seamos capaces de reaccionar?”.



En Barranquilla la reunión se dio en la plaza de Esthercita Forero, donde ondearon banderas blancas alrededor de cruces en el suelo, puestas junto a una bandera de Colombia. El mensaje: "Que la paz no nos cueste la vida".



Más banderas y velas se vieron en Villavicencio, capital del Meta, donde el punto de reunión fue el Parque Los Libertadores. En Cartagena la reunión se dio en la Plaza de la Paz, frente a la Torre del Reloj, donde se reunieron centenares de personas.



En Bucaramanga, cerca de 200 personas se concentraron en el parque San Pío encendieron sus velas como acto de solidaridad y memoria por los líderes sociales.



Aunque en Santander no hay reportes de líderes víctimas, ciudadanos de esta región se unieron a las voces de rechazo que resuenan en todo el país.



Por lo tanto, activistas refirieron que el acto representa la no indiferencia y exigencia del pueblo al Gobierno colombiano para erradicar los hechos violentos que han frecuentado en Colombia luego de haberse firmado el proceso de paz.



“Este es un acto de fe en la vida para la dignidad y la justicia, es una alerta al Gobierno colombiano para que no siga amparando a los criminales que están detrás de todos los actos de violencia, detrás de los asesinatos de líderes sociales (…) Son todos aquellos corruptos los que están detrás y que se apoderan de las tierras, los bienes y la justicia de este país”, precisó Rodrigo Sarmiento, líder de la red agro-ambiental de los campesinos en Santander.



Por otro lado, cerca de 500 personas con velas, carteles y arengas se reunieron en la plaza de Bolívar de Pereira, uniéndose a la convocatoria nacional de la velatón para rechazar la muerte de los lideres sociales en distintas zonas del país.



Con romerías en las dos plazas principales de Cali, la Velatón fue un reclamo con el coro de 'Nos están matando': en la Plazoleta de San Francisco, frente a la Gobernación del Valle, se iluminaron velas, linternas y celulares para unirse a esa jornada nacional; también en la plaza de Cayzedo resonó el llamado por las víctimas.



En el Cauca y Nariño también se presentaron manifestaciones contra la violencia.



En Argelia, Cauca, en cuya zona rural fueron asesinados siete hombres esta semana, se hizo un llamado al Gobierno para que evite el regreso de la violencia.





En redes sociales, puede seguir la jornada con la etiqueta #VelaPorLaVida, usada por ciudadanos que hacen presencia en plazas, no solamente de las principales ciudades del país, sino también de algunas de las zonas más apartadas.



Desde Sidney, Australia, hasta ciudades europeas como París, Francia, y Madrid, España, ya se sumaron a la jornada colombianos indignados con la oleada de violencia que, según cifras de Indepaz, ha cobrado la vida 120 líderes en lo corrido de 2018, el último de estos informado este viernes.





A lo largo de la tarde también se sumaron otras ciudades de América donde se ha hecho la convocatoria, como Ciudad de México, Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile y Nueva York. A las 18:00, en las principales plazas de las ciudades y municipios de Colombia, comenzó la concentración nacional.