Colombianos no creen que acuerdo de paz mejore distribución de riqueza 

El 64 % de los colombianos no creen que el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y la guerrilla de las FARC permitan distribuir mejor la riqueza del campo, según una encuesta de la firma Gallup Colombia publicada por medios locales.

El sondeo, realizado a 1 200 personas de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, las cinco principales ciudades del país, también reveló que el 67 % no cree que con lo pactado se acabe la violencia de orden ideológico.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', firmaron el pasado 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá el acuerdo de paz.

Las comisiones primeras de la Cámara y el Senado de Colombia aprobaron en primer debate, el lunes pasado, el proyecto de Ley de Amnistía con el que el Gobierno busca dar seguridad jurídica a los miembros de las FARC que entreguen las armas.



El proyecto, con el que se comienza a implementar el acuerdo de paz, irá la próxima semana a las plenarias del Senado y Cámara en donde seguirán las discusiones y si es aprobado pasará a sanción presidencial.



En la muestra, recogida entre el 7 y el 19 de este mes, el 66 % de los encuestados no cree que habría un clima de seguridad y tranquilidad.



Igualmente, la encuesta deja ver que el 75 % no cree que se encontrará una solución definitiva al narcotráfico, y que el 60 % no cree que se logrará esclarecer la verdad y reparar a las víctimas del conflicto.



Asimismo, el 58 % de los encuestados no cree que las FARC cumplan con lo pactado.