Colombia procesará a primeros sospechosos del triple secuestro

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cuatro meses después del secuestro y asesinato del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra, la justicia Colombiana procesará a los primeros sospechosos.

Se trata de Gustavo Angulo Arboleda, alias ‘Cherry’, y Walter Patricio Arizala, alias ‘Guacho’, miembros el grupo armado Óliver Sinisterra.



El fiscal General colombiano, Néstor Humberto Martínez, anunció que contra ellos se presentarán cargos por homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas.



La audiencia de imputación para ‘Cherry’ está prevista que se realice el lunes, 23 de julio del 2018, en Bogotá. Mientras que la diligencia contra ‘Guacho’ será esa misma semana”, confirmó la Fiscalía de Colombia a este Diario.



A alias ‘Cherry’ se le acusará por su presunta autoría material, mientras que a ‘Guacho’ como autor intelectual.



El secuestro del equipo periodístico, ocurrido el 26 de marzo en la población ecuatoriana de Mataje, no es el único delito por el que son investigados estos sospechosos.



También existen evidencias de su posible participación en el plagio y asesinato de Óscar Villacís y Katty Velasco, ocurrido en abril; y el atentado y asesinato de los tres funcionarios de la Fiscalía de Colombia registrado el 11 de julio pasado.



“De esta manera avanzamos en el esclarecimiento de estos delitos que han venido ocurriendo de la mano de alias ‘Guacho’”, aseguró Martínez.



En Ecuador, la investigación por el secuestro de los periodistas que lleva la Fiscalía se maneja de forma reservada. Todavía no se ha presentado cargos contra nadie. La entidad recopilará versiones de policías, militares y periodistas hasta el 30 de este mes.

Ricardo Rivas, familiar del fotógrafo asesinado, pidió que Jarrín aclare sus expresiones. Foto: API



Para Javier Andrade, abogado de las familias, los avances que se dan en la justicia colombiana permiten confirmar al menos tres puntos sobre el caso. El primero es que el secuestro de los trabajadores de este Diario se produjo en Mataje, una población fronteriza de Esmeraldas.



El segundo punto es que en el ilícito participó un grupo de personas. El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, ha indicado que ‘Cherry’ sería quien interceptó el vehículo en donde se movilizaba el equipo periodístico, en Mataje, y que “posteriormente trasladó a los integrantes a Colombia” por orden de ‘Guacho’.



Villegas sostuvo que en esta acción participaron otros tres hombres armados, quienes aún no han sido identificados.



Según las investigaciones, cuando los tres integrantes del equipo periodístico llegaron a Colombia intervino Jesús Vargas Cuajiboy, alias ‘Reinel’, otro sospechoso detenido. Él se habría encargado de la custodia de los tres profesionales.



Hasta este jueves, 19 de julio del 2018, la Fiscalía colombiana no confirmaba si ‘Reinel’ también será procesado por el secuestro y homicidio el próximo lunes. El único juicio que enfrenta, por ahora, es por concierto para delinquir, un delito que se le imputó tras su detención el pasado 7 de julio.



El tercer aspecto que para Andrade está claro es que en Colombia, la justicia mantiene “algún acuerdo con los detenidos”. La ubicación de los cuerpos de los periodistas se ha obtenido a través de versiones de miembros arrestados de la disidencia. “No creo que estas cooperaciones sean a cambio de reducción de penas, por ser delitos graves, pero sí tal vez por recibir protección especial”, agregó Andrade.



Para las familias de los periodistas, lo más importante es que se esclarezca la verdad de los hechos y se determine a los responsables desde los ámbitos penales, civiles y administrativos.



Este jueves, Ricardo Rivas, familiar de Paúl Rivas, pidió que el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, aclare las declaraciones emitidas en la mañana.



Cerca de las 08:30, Jarrín fue consultado por la prensa sobre si ya se han establecido las razones del asesinato del equipo. Él respondió que la investigación se encuentra en Colombia. Y recordó que las autoridades ecuatorianas son informadas, pero que el país no tiene la capacidad legal para investigar fuera del territorio.



Entonces, un periodista le refutó en estos términos: “Fueron capturados y secuestrados en Ecuador”. Ante ello, el ministro respondió: “Usted lo dice, pero no es así”.



Para Rivas, el pronunciamiento del Ministro debería aclararse en un encuentro con ellos. “Creo que él podría invitarnos a una reunión y allí decirnos la información que él tiene”. Además, dijo: “Si el ministro de Jarrín tiene indicios que los investigadores no poseen, debería acercarse (a la Fiscalía) y aportar con los datos que él maneja para que eso salga a la luz”.



Los familiares también han solicitado una investigación a la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH).



Este proceso está a cargo del Equipo Especial de Seguimiento, quien todavía no ha confirmado la fecha de su primera visita al país.



En contexto



Óscar Villacís y Katty Velasco fueron secuestrados el pasado 12 de abril en la localidad de Puerto Rico, en territorio colombiano, según el Ministerio del Interior. En su caso, la Fiscalía de Colombia no ha confirmado si se presentará cargos a alias ‘Guacho’.