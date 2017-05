Partido opositor colombiano promueve denuncia contra Maduro ante CPI

El partido opositor colombiano Centro Democrático empezó a promover una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy (17 de mayo de 2017) el senador de esa formación Iván Duque.

El senador, uno de los precandidatos presidenciales de esa formación de derecha radical, dijo que la denuncia cuenta con el respaldo de diversos sectores políticos colombianos y será presentada ante la Fiscalía de la CPI.



Según Duque, entre los argumentos que se esgrimirán ante la CPI están presuntos delitos como asesinatos, desplazamiento forzado, encarcelamiento, tortura, persecución y genocidio. "Los Estados pueden presentar denuncias, pero (también) lo pueden hacer los poderes públicos ante la ausencia de un compromiso formal del Estado", dijo Duque, uno de los congresistas más allegados al ex presidente y ahora senador Álvaro Uribe, máximo líder del Centro Democrático.



"Les debo agradecer porque muchos de ustedes han acompañado esta denuncia ante la Corte Penal Internacional por los delitos que ya narré contra Nicolás Maduro y tenemos que conseguir más firmas para validar esa denuncia porque no podemos ser indiferentes ante esa opresión", dijo Duque en una sesión del Senado, según palabras citadas por la cadena de radio RCN.



La ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, dijo el martes 16 de mayo, también en una sesión del Senado, que el embajador colombiano en Caracas, Ricardo Lozano, se mantendrá en Bogotá pues el Gobierno aún no ha decidido que regrese a su sede.



Holguín hizo un llamado a consultas al embajador el pasado 31 de marzo para que informara al Gobierno sobre la situación política que se vive en el vecino país. Asimismo, la canciller dijo que Colombia promoverá una reunión presidencial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para analizar la situación venezolana.



"Vamos a ver si en las próximas semanas, en la reunión de la OEA, logramos una reunión de presidentes de Unasur y que se fije una posición frente a Venezuela y se miren los caminos que lleven a que ese país pueda encontrar una salida democrática y pacífica", dijo Holguín.