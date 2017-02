Colombia insiste que 'migración en masa' hacia Venezuela no existe

La canciller colombiana, María Ángela Holguín, insistió el viernes 17 de febrero que la supuesta "migración en masa" de nacionales hacia Venezuela, denunciada recientemente por el presidente Nicolás Maduro a causa de "la guerra", nunca sucedió.

La ministra de Relaciones Exteriores explicó que tras realizar las averiguaciones pertinentes, su despacho pudo establecer que en los últimos días hubo un desplazamiento interno de casi 50 familias en el departamento de Norte de Santander (noreste).



"Las Fuerzas Militares (en la zona limítrofe con Venezuela) nos informaron que fue un desplazamiento dentro de Colombia", reiteró Holguín, quien detalló que la movilización se habría dado a causa de "rumores de la aparición de un posible grupo armado del cual no se tiene evidencia".



Asimismo, la canciller sostuvo que aunque las autoridades locales no dieron "ninguna información sobre el desplazamiento masivo" citado por Maduro,se pudo constatar con funcionarios venezolanos que cerca de 50 personas y no 359, como lo afirmó el presidente venezolano, habrían cruzado la frontera por "problemas" de seguridad.



Finalmente, Holguín sostuvo que la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Colombia afirmó a su despacho "no tener registros de desplazamientos"de ese tipo y que la cifra que salió desde la oficina en Caracas, que reafirmaba lo dicho por el presidente venezolano, "no es precisa".



Durante el programa televisivo 'Los Domingos con Maduro', el mandatario aseguró que su país se ha transformado en un lugar de oportunidades para los inmigrantes contrario a lo que sus opositores dicen.



Maduro manifestó que su gobierno ha tenido que hacer frente a una "migración en masa desde Colombia" y citó como ejemplo la llegada de 359 refugiados al fronterizo estado de Zulia, que supuestamente estarían huyendo de la guerra civil colombiana a pesar de los recientes acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC.