ELN dice dudar de voluntad de paz del gobierno de Colombia

La guerrilla ELN dijo este lunes que duda sobre la voluntad de paz del gobierno de Colombia, con el que comenzará negociaciones el próximo 7 de febrero en Ecuador, debido a los recientes asesinatos de líderes sociales.

“Tenemos serias dudas, que si bien hay un lenguaje conciliador en la mesa (de negociaciones), en la vida diaria la persecución política contra la izquierda y contra todo el que piensa diferente sigue creciendo, y eso se cuenta en muertos” , dijo Pablo Beltrán, jefe negociador del grupo rebelde, a Radio Super Cali.



El líder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) , cuyo nombre verdadero es Israel Ramírez, cuestionó que el Estado no halle a los responsables de estos homicidios, de los que responsabilizó a fuerzas paramilitares y de extrema derecha.



Según el movimiento izquierdista Marcha Patriótica, en lo corrido del año han sido asesinados 14 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y, según el Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) , una ONG que hace más de tres décadas se dedica al estudio del conflicto armado colombiano, en 2016 hubo 117 homicidios.



“La pregunta que nos hacemos muchos compañeros es, si nos están invitando a hacer lucha política legal, a sacar la violencia de la política, ¿por qué en los hechos eso no se refleja?” , afirmó.



El ELN y el gobierno de Juan Manuel Santos acordaron la semana pasada instalar la fase pública de conversaciones el 7 de febrero en Quito, tras sostener durante casi tres años diálogos confidenciales y de que se suspendiera en octubre la instalación de la mesa por la no liberación del excongresista secuestrado Odín Sánchez.

La guerrilla deberá dejar libre el 2 de febrero a Sánchez, en su poder desde abril, y el gobierno indultar a dos insurgentes presos por delitos políticos y nombrar facilitadores de paz a otros dos.



El jefe máximo de la organización insurgente, Nicolás Rodríguez "Gabino", dijo más temprano que a la guerrilla le preocupa sobre todo los tiempos en el diálogo de paz y cómo se concretará la participación popular en el mismo.



“Dos grandes preocupaciones se ciernen alrededor de los diálogos y la mesa entre el gobierno y el ELN: La velocidad del proceso y la manera como se desarrollará el tema de la participación de la sociedad” , dijo en una carta publicada en el sitio www.eln-paz.org



“Gabino” sostuvo que “colocarle tiempos a la paz es obstruirla” y que el proceso debe “contar con mucho ingenio” para garantizar la participación popular de las mayorías siempre marginadas y excluidas” .



Alzado en armas desde 1964, el ELN es la única guerrilla activa en Colombia tras la firma en noviembre de la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).