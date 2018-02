Colombia entregará lista de bienes que las FARC tiene en Ecuador

Las autoridades colombianas entregarán a la Fiscalía de Ecuador la lista de las propiedades que la exguerrilla de las FARC tiene en ese país, informó este jueves, 22 febrero del 2018, el fiscal general colombiano, Néstor Humberto Martínez.

“Haremos entrega al señor Fiscal General del Ecuador del listado de bienes que han surgido de las investigaciones que hemos desarrollado, que estarían en el Ecuador y que formarían parte de las FARC”, indicó Martínez.



La Fiscalía de Colombia indicó que los bienes incluidos en dicho listado son producto de las actividades ilícitas que realizaba el grupo guerrillero de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en el pasado. Martínez explicó que, entre 2017 y lo corrido de este año, el organismo ha incautado un total de dos billones de pesos (USD 700 millones) que la exguerrilla no incluyó en la declaración de sus bienes una vez firmó el proceso de paz con el Gobierno, en noviembre de 2016, lo que “constituye una falta gravísima”.



En ese entonces, las FARC reportaron bienes y activos por 844 306 millones de pesos (USD 298 millones), dinero que será utilizado para reparar a las víctimas del conflicto armado interno. A pesar de esto, la Fiscalía ha sido enfática en resaltar que la exguerrilla no ha reportado la totalidad de sus bienes y los estaría ocultando, como lo probaría la investigación en curso al trío de hermanos recién detenidos por presuntamente actuar como testaferros de las FARC, lavando el dinero obtenido por narcotráfico, extorsión y secuestros, y haciéndolo parecer legal reportándolo como ganancias de una cadena de supermercados.



Durante su reciente visita a Colombia, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, le pidió al país que entregará dicho listado de propiedades de las FARC, con el fin de realizar las respectivas investigaciones. "Esperemos que el señor fiscal de Colombia y la Cancillería tengan la gentileza de enviarle la lista al fiscal de Ecuador (.). Una vez tengamos la lista, la justicia ecuatoriana podrá tomar las medidas correspondientes, indicó el 15 de febrero el ministro de Defensa de Ecuador, Patricio Zambrano, quien acompañó a Moreno en su visita oficial.



Por su parte, dirigentes del partido político creado por la ex guerrilla, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, indicaron que no tienen ningún vínculo con los supermercados que están en investigación de lavado de dinero, y que no han escondido dinero extra distinto al reportado para reparar a las víctimas.



“Nosotros hemos venido planteando que esto hace parte de una campaña de la Fiscalía para entorpecer el proceso de paz”, dijo Félix Muñoz, quien durante su vida como guerrillero se hizo conocido con el alias de ‘Alape’, a la cadena de radio Caracol. “No tenemos nada que ver en esos negocios de los supermercados, no hay dinero extra por fuera de lo que declaramos en la lista de bienes”, añadió, tras indicar que la Fiscalía quiere hacer un show con tinte electoral por los comicios parlamentarios y presidenciales de este año.