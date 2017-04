Colombia dice que 'delirante' atentado del ELN es 'freno grave' a negociación

El jefe del equipo del Gobierno colombiano en los diálogos con el ELN, Juan Camilo Restrepo, calificó el jueves 27 de abril del 2017 de "delirante" el nuevo ataque de esa guerrilla contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, el más importante del país, y agregó que supone "un freno muy grave" a las negociaciones de paz.

"Delirante e insensata actuación del ELN contra el acueducto de Norte de Santander. Los acueductos son infraestructura protegida por DIH", escribió Restrepo en su cuenta de Twitter.



Ecopetrol denunció hoy un nuevo atentado en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, contra ese oleoducto, que generó una emergencia ambiental porque el crudo derramado contaminó dos quebradas que surten de agua a la población.



"El ELN es muy inconsecuente, este atentado que ha dejado hoy con los acueductos y fuentes de agua contaminadas a 3 500 personas al Norte de Santander es un atentado contra el Derecho Internacional Humanitario", afirmó Restrepo posteriormente a periodistas.



Dijo además que el grupo insurgente, con el que el Gobierno lleva a cabo desde el pasado 7 de febrero conversaciones en Quito para intentar llegar a un acuerdo de paz, "tiene que escoger que lenguaje va a seguir utilizando, si uno de paz en la mesa de Quito, o uno de bombas y de atentados terroristas contra la población civil aquí en Colombia".



"En la agenda de Quito tenemos dos mesas, una de participación de la sociedad y otra de medidas atinentes a disminuir el conflicto en lo humanitario, de manera que es muy decepcionante ver cosas como estas de hoy que le ponen un freno muy grave y muy delicado a las negociaciones", señaló.

"No podemos avanzar si el ELN no es coherente entre lo que dice y firma allá en Quito y lo que hace acá con su lenguaje terrorista", enfatizó el funcionario al indicar que el Gobierno está negociando con el grupo "en su conjunto" y no va "hacer negociaciones al menudeo con cada frente" de la guerrilla.



"Entonces la responsabilidad de los directivos del ELN, si es que esa falta de coordinación entre los frentes se está dando, es alinearlos, llevarlos todos, los del oriente, los del Chocó, a la mesa de negociaciones de Quito para que la negociación pueda adelantarse con un interlocutor que represente a todo el ELN, no a una parte de él", agregó.



Finalmente reconoció que se está negociando en la mitad del conflicto, "pero eso no quiere decir que esté dispensado o tenga licencia el ELN para atentar contra la población civil no combatiente o inocente", apuntó.



Quito acogió la primera de las mesas de diálogo entre el Gobierno y el ELN en un proceso en el que Ecuador es uno de los países garantes, junto a Brasil, Chile, Cuba, Noruega y Venezuela.