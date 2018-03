Colegio de Abogados de Pichincha apuntará a la 'defensa de los derechos humanos'

“El Colegio de Abogados no puede entenderse como un club social o deportivo sino como una organización de defensa de derechos”. Así describió el presidente de este gremio, Ramiro García, a la labor que espera realizar la directiva.

Esto luego de una serie de tuits, en los que García ha comentado sobre la necesidad de que el gremio tome posición ante temas sensibles como la despenalización del aborto, el matrimonio civil igualitario, la coparentalidad, no rebaja de pensiones alimenticias y otros.



“Volvernos más radicales (para defender esos temas)” fue parte del tuit, que generó polémica a inicios de esta semana.



Según García, el Colegio está para “radicalizar la posición de defensa de los derechos humanos”.



Para él, la mejor forma de representar a los abogados es garantizando un entorno jurídico y una administración de justicia adecuados. Esto para que los abogados puedan ejercer su profesión, explicó.



Entre los temas sensibles, que este reelecto presidente del gremio ha tocado, están las pensiones alimenticias. García sostuvo que es necesario debatir la temática, ya que más del 70% de los padres están atrasados en una o dos pensiones alimenticias, según el Consejo de la Judicatura.

Esto en relación a la reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que la Asamblea Nacional tramita, desde que en mayo del 2017, el expresidente Rafael Correa enviara un proyecto. A través de sus redes sociales, Ramiro García ha polemizado con quienes aseguran que las mujeres se enriquecen con las pensiones alimenticias. También ha mostrado cifras, del Consejo de la Judicatura, que muestran que un mínimo grupo recibe pensiones altas. Y ha llamado "papitos querendones" a quienes piden "tenencia compartida" y división de pensiones entre padre y madre. Sobre esas frases, él prefirió no hablar en la entrevista con este periódico. Dijo que esos términos solo los usaba en sus redes sociales.



“Hay que asegurarnos de que el niño coma, se vista y sobreviva y luego podemos hablar de con quién puede pasar el tiempo o el fin de semana”. Y acotó que si no se solucionan esos problemas, no se puede abordar los otros puntos de la mejor manera.



Lo mismo aplica para los derechos de los grupos de Gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexo (Glbti). En redes sociales estos temas generan debate y él es parte de discusiones largas que se deben fortalecer con argumentos. El motivo: muchas de ellas aún son sesgadas, dijo.