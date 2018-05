El Colegio Benalcázar es el recinto para votaciones de colombianos en Quito

LEA TAMBIÉN

Cédula colombiana en mano. Este es el requisito para ingresar al Coliseo Oswaldo Proaño Yépez del Colegio Benalcázar, recinto electoral instalado en el norte de Quito para las votaciones para presidente y vicepresidente de los ciudadanos de Colombia.

Las juntas receptoras del voto se abrieron a las 08:00 de hoy domingo 27 de mayo del 2018 y se mantendrán hasta las 16:00, informó esta mañana Isaura Duarte, cónsul general de Colombia en Ecuador.



20 juntas se instalaron en el recinto, con la participación de alrededor de 60 integrantes.



El requisito además de portar la cédula era estar inscrito para las votaciones, para las que hay seis fórmulas postulantes y una agrupación que promueve el voto en blanco. Para poder participar, inicialmente debían registrarse en línea (preinscripción) y luego acercarse al Consulado para registrar la huella.



Duarte indica que en Ecuador hay 30 223 inscritos y solo en Quito, 13 086. Recuerda que para los colombianos el voto es voluntario.



Los ciudadanos colombianos en Ecuador tenían la opción de votar desde el lunes 21 de mayo en el Consulado.



Hasta el mediodía, la jornada se desarrolla con normalidad. Quienes no han podido votar son los ciudadanos que no están registrados o que, a su vez, no pudieron obtener la cédula a tiempo.



En el segundo grupo está Nicolás Gaitán, quién llegó al país junto a su madre hace ocho años. Su progenitora, Sarid Ruiz sí pudo sufragar. Ambos llegaron con una misma consiga: un cambio para Colombia.