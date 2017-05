Colector modificado para la Plataforma Financiera colapsó el 15 de mayo 

La Plataforma Financiera, en el norte de Quito, tuvo su primera prueba la tarde del lunes 15 de mayo de 2017.

Las fuertes lluvias provocaron que el agua se filtrara al edificio, por lo que parte de los subsuelos y la planta baja fueron afectados en su día de apertura. Además, a las 15:00 de ayer, 16 de mayo, volvió a llover y nuevamente se anegaron las mismas calles de ese sector.

Este hecho generó un cruce de acusaciones entre el Servicio de Contratación de Obras (Secob) y el Municipio de Quito. Para el primero, la inundación se dio por el colapso de los colectores externos de agua, lo cual es responsabilidad del Municipio de Quito, según un comunicado presentado al mediodía de ayer.



Para el Cabildo, con base en los datos del Inamhi, las lluvias del lunes pasado fueron las más fuertes de los últimos 42 años en los meses de mayo.



Según el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, “la estructura urbana de la capital, difícilmente puede soportar semejante diluvio”.



Sin embargo, por la tarde, la lluvia causó estragos e interrumpió el funcionamiento del edificio. Los videos que circularon por redes sociales mostraban cómo el agua se filtró en el interior y era desfogada por personal del edificio.



Las actividades se retomaron normalmente la mañana de ayer. El SRI y el Biess atendieron las solicitudes de los usuarios en sus respectivos espacios. El personal de limpieza, con trapeadores y baldes, limpiando el lugar, que ya no presentaba mayores afectaciones, excepto por algunas goteras en el techo.



Según la Secob, los problemas por acumulación de agua se registraron en el subsuelo 1, en donde se ubican el acceso principal y el área de atención al público. “La plataforma registró una acumulación de agua que no llegó a los 3 centímetros. Este evento fue controlado oportunamente por el sistema de drenaje con el que cuenta el edificio”.



Carlos Espinosa, gerente de Operaciones de la empresa de Agua de Quito, explicó respecto de la inundación en las calles que no se trató del colector Iñaquito, que anegó el mismo sector el 24 de abril, sino que se trató de uno paralelo, el Mirador Sur. “El tema es que al construir la Plataforma Gubernamental se hizo una variante a la altura de la calle Villalengua y el asunto en definitiva fue que superó la capacidad hidráulica del colector y por eso se desbordó”, dijo.



El alcalde Mauricio Rodas también señaló ayer que lo que pasó en la Plataforma Financiera, a más de la lluvia, fue la suma de otros factores, como que la obra “no ha sido entregada”. Fabricio Zambrano, subgerente de Saneamiento Epmaps, señaló que la obra ha sido realizada, pero que “aún no se entrega formalmente”.



El presidente de la República, Rafael Correa aseguró que fue el colector el que colapsó. “Nosotros modificamos el colector, pero con el diseño de la empresa Municipal de Alcantarillado, pero es insuficiente ese colector y vamos por nuestra cuenta a modificar el colector. Esos trabajos tomarán unos 90 días. Esperamos que no llueva tan fuerte y que no volvamos a sufrir esos problemas”, aseguró. Dijo que los trabajos durarán 90 días y que costarán USD 800 000.



“En el edificio -explicó Correa- hay terrazas, y ha entrado agua, pero es en el último piso, son cosas normales en una nueva construcción. Se está revisando para impermeabilizar todo aquello de mejor manera, y todo eso se está revisando y se va a solucionar en los próximo días. Así también como se descubrió que cuando hay mucho viento puede entrar agua por ciertas partes abiertas”.



Una de las acciones que tomará la Secob es “presentar al Municipio el diseño para el sistema del alcantarillado del sector”. El objetivo, según reza el comunicado, es “garantizar que tanto la Plataforma como las demás instituciones bancarias y comerciales del entorno no se vean perjudicadas”.



Sobre las condiciones en las que atiende la Plataforma Financiera, esa entidad de Gobierno informó que no hubo daños en el sistema eléctrico ni de voz y datos del edificio. Sin embargo, como precaución, algunas atenciones al público, así como el uso de ascensores y algunos elementos eléctricos.



La tarde del lunes no solo se registró la emergencia en los alrededores e interior de la Plataforma Financiera. Según los datos de la Secretaría de Seguridad del Municipio, el pasado 15 de mayo del 2017, se registraron 38 eventos relacionados

con las fuertes precipitaciones.



De las emergencias atendidas, 13 fueron deslizamientos de tierra, 10 inundaciones, 11 colapsos estructurales y 4 caídas de árboles. La Administración Eugenio Espejo, de la que es parte Iñaquito, fue la más afectada. Solo allí se presentaron seis de las ocho inundaciones que hubo el lunes pasado.



Los pronósticos del Inamhi dicen que las próximas 72 horas, desde el mediodía, en la capital se presentarán cielos parcialmente nublados con precipitaciones, mas ya no se esperan lluvias como la del lunes 15.