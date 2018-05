Colectivos Lgbti celebran por una respuesta favorable en el caso Satya, hija de dos mujeres

LEA TAMBIÉN

La noticia no ha sido aún oficializada por la Corte Constitucional. Pero los colectivos de Lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexo (Lgbti) del país ya celebran en sus redes sociales y grupos de WhatsApp por la respuesta favorable que los magistrados del organismo le habrían dado a Satya. La niña, de 6 años, nació en Ecuador, resultado de la unión de hecho de Nicola Rothon y Helen Bicknell. Las mujeres inglesas pidieron que el país la reconozca como hija de ambas, es decir que el Registro Civil las inscriba con sus dos apellidos.

La Corte Constitucional este martes 29 de mayo del 2018 habría declarado la vulnerabilidad de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en la garantía de la motivación, a la identidad personal en relación a la obtención de la nacionalidad, a la igualdad y no discriminación, a la familia en sus diversos tipos. Además al principio de interés superior de los niños y adolescentes.



Por eso, según un documento que ha circulado, la Corte habría aceptado la acción extraordinaria de protección planteada. Y así ordenaría como medida de restitución, disponer que la Dirección General del Registro Civil proceda de manera inmediata a la inscripción como ecuatoriana de la niña Satya Amani Bicknell Rothon, manteniendo sus nombres, apellidos y reconociendo su filiación como hija de Helen Louise Bicknell y de Nicola Susan Rothon, sus madres.



Nicky es la madre biológica de la niña, que fue concebida con ayuda de inseminación artificial. Satya es la primera hija de Nicky y Helen. Su segundo hijo, Arundel, cumplió 2 años. Es hijo biológico de Helen, también ayudada por técnicas de reproducción asistida.



Efraín Soria, de Equidad, acudió a la Corte Constitucional junto con otros activistas. Y dijo estar contento, “sería un hecho histórico para los derechos Lgbti en Ecuador”, expresó.



José Luis Guerra es el director General de Incidencia de la Defensoría del Pueblo, entidad que llevó el caso. Es un hecho histórico -anotó- un hito en la lucha por los derechos del colectivo Lgbti en el país, en el reconocimiento no solo de los derechos a la libertad sino el reconocimiento de que pueden existir familias diversas y de que todas están amparadas por las normas e instituciones del Estado.



Para Guerra, esta sentencia marcará un antes y un después en el colectivo Lgbti. El defensor resaltó que se había pedido reconocer la filiación, superando nociones de la familia tradicional. Por eso solicitó a la ciudadanía tomarlo sin generar polarización pues no se buscó -dijo- irrespetar concepciones sino que se considere que hay otros tipos de familia y que se tome en cuenta que en el país se debe avanzar en el ejercicio de derechos.

Este Diario insistió al Departamento de Comunicación de la Corte, para tener la información oficial. No hubo una respuesta. Se conoce que la sesión en la que se trata el tema terminaría después de las 14:00.

#Satya el día finalmente llegó. Una hermosa familia ha sido reconocida por el Estado! sentencia favorable! — José Guerra Mayorga (@Jose_Guerra_M) May 29, 2018

Helen, Nicole y Satya finalmente son una familia reconocida por el Estado ecuatoriano. La @CorteConstEcu acaba de fallar a favor de que Satya lleve el apellido de sus DOS MAMÁS. Esto marca un precedente fuertísimo para los derechos LGBTI. Siguiente paso: #MatrimonioIgualitario pic.twitter.com/OZvD5cYgIK — Pamela Troya (@pametroya) May 29, 2018

Hoy es un día histórico para los derechos humanos en Ecuador. La sentencia de la @CorteConstEcu nos devuelve la esperanza en la justicia como herramienta para construir la igualdad #Satya #ContigoSatya — Daniela Salazar (@dsalazaca) May 29, 2018

La familia de #Satya finalmente es reconocida por esta justicia. Satya tiene dos mamás, que son dos mujeres que se aman, y desde hoy ese amor y esa familia son reconocidas por el Estado. ¡Saltamos de la felicidad! https://t.co/PekScspMXZ — 🧠 cristina burneo s. (@cristinaburneos) May 29, 2018