Solo 4 colectivos en campaña por la consulta de los Paraísos Fiscales

Solo cuatro de 21 organizaciones sociales y políticas inscritas han hecho promoción electoral en medios, por la consulta popular sobre paraísos fiscales, hasta el viernes 20 de enero del 2017. Consta en el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Para ese fin existe el fondo de promoción electoral, que se nutre de recursos públicos. Son USD 576 751 para cada tendencia. Esto se divide en partes iguales entre cada organización participante.



La consulta, planteada por el Ejecutivo, apunta a establecer si los funcionarios públicos, electos o designados, pueden ejercer si tienen bienes o capitales en paraísos.



Para esta campaña se inscribieron 12 a favor del Sí y 9 a favor del No. Solamente Fuerza Compromiso Social, del presidenciable Iván Espinel, y la Fundación para el Desarrollo Tecnológico han pautado propaganda.



El Partido Socialista, Avanza y el mismo Alianza País (AP), no lo han hecho aún.



A favor del Sí iniciaron la campaña mediática la Corporación Layevska y la Confederación de Comerciantes Minoristas. Las organizaciones políticas como Concertación, Unidad Popular, Pachakutik, Partido Social Cristiano y Adelante Ecuatoriano Adelante aún no lo han hecho.



César Montúfar, líder de la Concertación y candidato a asambleísta nacional, explica que es complicado realizar dos campañas electorales a la vez. Y que por falta de tiempo no han podido grabar los spots sobre la consulta, pero tienen previsto hacerlo el martes 23 de enero y empezar a difundirlos desde la siguiente semana.

Giovanni Atarihuana, director de Unidad Popular, agrega que el monto de promoción es muy bajo. En el caso del No, la cifra para cada organización es de USD 64 083. Y se trata de una campaña nacional, mientras que para los candidatos nacionales de los comicios generales el monto en publicidad en medios es de USD 1 922 504.



Atarihuana sostiene que con esa suma no se puede hacer una campaña en todo el país, por lo que esperarán a las últimas dos semanas para tener una mayor impacto, con publicidad constante, especialmente en radio, porque en la televisión no les alcanzaría para hacer una campaña permanente y que surta efecto.



Espinel, que apoya la campaña por el Sí, indica que apenas les entregaron la clave del sistema empezaron a pautar la publicidad en radio porque en ese medio es menos costoso.



Sin embargo, aclara que solo apoyan el concepto general, porque cree que el Gobierno no ha cumplido puertas adentro con los principios del pacto ético propuesto.



AP, promotor de la consulta, no lo ha hecho. Óscar Bonilla, su secretario de Acción Política, dice que no dependen del fondo de promoción, porque hacen campaña directa con la ciudadanía, en territorio, gracias a su estructura nacional.



Además, agrega que tienen una estrategia definida para la promoción, que será ejecutada más adelante, independientemente de la campaña general.