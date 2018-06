Revoca Quito anunciará a partir del 11 de junio cuántas firmas ha recogido 

LEA TAMBIÉN

Los puntos fijos para la recolección de firmas que anunció el colectivo Quito Revoca aún no se han instalado en la capital. Desde esos sitios se receptarán las cerca de 200 000 firmas que se requieren para dar paso a la revocatoria del alcalde, Mauricio Rodas.

El jefe de campaña de esta iniciativa, Felipe Ogaz, informó que desde la próxima semana se concretará esta instalación y que desde el lunes 11 de junio del 2018 ya anunciarán una primera cantidad de firmas que aseguró ya se han recogido.



“Ya tenemos algunas y grupos de personas que se han comprometido a tener un consolidado para la próxima semana. Estamos acumulando firmas”.



Ogaz contó que, de no concretarse la instalación de los puntos fijos, se colocarán mesas en las calles donde se podrán llenar los 5 000 formularios.



El colectivo Revoca Quito dijo también que esta semana estará listo el centro de cómputo para la verificación de las firmas, que se armó con donaciones, según sus proponentes.



Ayer, miércoles 6 de junio del 2018, un nuevo colectivo de dirigentes barriales y grupos sociales anunció su respaldo a la decisión de pedir la revocatoria de Rodas. Este grupo se denominó Quito Honesto hacia el Progreso.



El colectivo dijo también que pedirá una auditoria a la Contraloría en proyectos como Quito Cables o el Metro de Quito.





Al respecto, el alcalde Mauricio Rodas, dijo que esta acción no le precupa y que seguirá enfocado en varios proyectos pendientes. "Esto no nos va a distraer de nuetro trabajo. No estoy pensando en temas electorales".



Así se pronunció el Burgomaestre lo dijo durante su enlace radial del miércoles 6 de junio.