Otro colectivo de barrios le quita el respaldo a Quito Cables

Varios barrios del noroccidente de Quito tomaron su decisión. La mañana de este miércoles, 10 de mayo de 2017, se pronunciaron en contra del proyecto de Quito Cables que ejecuta el Municipio y piden que se revea la decisión de continuar con la obra.

El colectivo agrupa a 11 barrios del noroccidente. Según Víctor Sarango, en un principio, ese colectivo apoyó la obra. Esto bajo el ofrecimiento de que se concretaran obras urgentes en esos barrios. “Nos dijeron que se harían en 2016. Después el primer trimestre de este año. Pero no se ha hecho nada”, dijo.



Ese incumplimiento fue el que llevó a eso barrios a declarar su oposición al proyecto Quito Cables que es una alternativa del Municipio para solucionar el problema de los barrios noroccidentales mediante una línea de teleférico que se conecta desde La Roldós hasta La Ofelia, en el norte de Quito.



La decisión se hizo pública mediante una rueda de prensa realizada en la casa barrial de San José del Condado. Hasta allá llegaron cerca de 150 personas quienes, mediante carteles y consignas, desaprobaron el proyecto.



Según Cecilia Chamorro, dirigente del barrio San José Obrero, ningún plazo establecido en los cronogramas de obras ofrecido se cumplió. “Nosotros necesitamos que nos arreglen las vías y que nos ayuden con alcantarillado. Eso nos ofrecieron pero no cumplieron”, dijo.



Por esto, el Colectivo le plantea al Municipio que, antes de invertir los USD 43, 5 millones que cuesta el proyecto, se solucionen las obras más necesarias en sus barrios.



El planteamiento no solo quedó ahí. Ellos piden también la destitución del administrador Zonal La Delicia, Humberto Almeida de Sucre, ya que consideran que su gestión frente al tema no ha sido la adecuada.



Oponerse al proyecto también implica que los moradores de San José del Condado no se acogerán a las expropiaciones. Según Patricio Molina, representante de ese barrio, verbalmente, el Municipio les había informado que hasta hoy debían tomar una decisión sobre si se acogían al aumento del 10% al valor catastral por los predios a expropiarse.



Esta decisión se tocaría hoy en una reunión en la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop). Sin embargo, tras una reunión, a la que Molina trata de informal, el secretario de Movilidad del Municipio, Darío Tapia, le informó que se aplazaría para el lunes 15 de mayo.



Ahora, los moradores de ese sector plantearán un recurso de amparo ante el Tribunal Contencioso Administrativo para intentar frenar la obra. Según Molina, el camino que le queda al Municipio es acreditar el valor catastral a los dueños de los predios y definir un plazo para su salida. “En caso de que eso se dé, ningún dueño cobrará un centavo hasta definir la última instancia legal”, dijo Molina