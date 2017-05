El Código aumentó los años para el ascenso de policías

Los años para que los policías asciendan aumentaron. El Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, aprobado por la Asamblea el miércoles 10 de mayo de 2017, modificó el tiempo que deben permanecer los uniformados en cada grado jerárquico.

Por ejemplo, en el personal de tropa se pasó de 36 años de servicio a 39 para alcanzar el grado más alto. Mientras que para los oficiales el incremento pasó de 36 años a 47. Es decir deberán cumplir 11 años más para alcanzar el máximo rango de General Superior.



Según los policías que colaboraron con los legisladores, mientras se elaboraba la norma, la medida se optó con base en análisis actuariales que realizó el Seguro Policial (Isspol). En esos documentos se indicaba que el incremento de años serviría para sostener económicamente el sistema.



Eso también lo confirmó ayer, 12 de mayo, Diego Salgado, uno de los asambleístas que fue parte de la Comisión que elaboró el Código.



El legislador señaló que no estuvo de acuerdo con este incremento, pues no se les atribuía beneficios económicos adicionales por la nueva clasificación. Sin embargo, la Asamblea aprobó el texto con 71 votos.



Pero la sostenibilidad del Isspol no fue la única razón para este aumento. Otro argumento que fue presentado en la Comisión de Soberanía fue aprovechar el conocimiento de los uniformados, especialmente en grados directivos. En el debate se dijo que sería una estrategia para mejor las operaciones de la Policía.



De allí que los capitanes, mayores, tenientes coroneles y coroneles deberán estar en esos cargos al menos siete años para buscar un ascenso. Antes, solo necesitaban acumular cinco.



En el Código, los nuevos tiempos fueron incluidos en el Libro 1. En ese texto se indica que la nueva clasificación se dio en razón al nivel de gestión, rol y grado de los agentes.



Además, esa parte de la norma habla de una reestructuración de la institución policial. Incluso se dice que es “un nuevo modelo de gestión que responde a la construcción de una Policía de naturaleza comunitaria”.



Precisamente, por eso el nuevo Código derogó la Ley de la Policía Nacional, vigente desde hace 19 años.



Actualmente, en el país existen 46 643 agentes. El Estado ha invertido en los últimos 10 años cerca de USD 830 millones y por eso el Código busca que la Policía fortalezca la seguridad ciudadana, la investigación de delitos y el aumento de los años de servicio es una de las estrategias.



Otro punto que impulsó el incremento de los años fue la homologación de la Policía con FF.AA. Actualmente la igualdad entre las dos instituciones se refleja únicamente en el salario.



Con esta modificación los agentes permanecerán en servicio el mismo tiempo que los soldados. Actualmente, ellos ya necesitan más de 40 años para llegar a los cargos más altos.



Eso lo corrobora Fausto Olivo, comandante de la Policía Judicial de Quito. El oficial habló el miércoles en el debate del Código en representación de la Policía y explicó que el incremento de los años de servicio no significa que los uniformados deberán cumplir con esos plazos para retirarse.



Según el oficial, los agentes con 25 años en funciones pueden acceder a este beneficio. Lo único que cambia es el grado con el que se retiran. Además, indica que la nueva norma ayudará a que los policías estudien mientras ascienden y para eso se contempla la creación de una universidad de seguridad ciudadana y ciencias policiales.



El proyecto será diseñado por el Ministerio del Interior. La idea es ofrecer carreras a los oficiales y personal de tropa. Hoy, el agente estudia en la U. Central y en institutos superiores.