La unidad 4 del Coca Codo Sinclair está en reparación por microfisuras

La central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país, opera con siete de las ocho turbinas que generan energía con el agua que se recibe de los ríos Coca y Quijos.

La turbina que no está funcionando corresponde a la unidad cuatro. En esta se realizan trabajos para reparar microfisuras detectadas en el distribuidor, una área sensible que soporta grandes presiones a causa del caudal.



El anuncio lo efectuó Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos no Renovables, durante una visita a esta central hidroeléctrica.



Está planificado que esta entre a operar el próximo 7 de junio. Luego de esto se intervendrá en el distribuidor de la unidad siete.



Todos estos trabajos son realizados por la firma constructora de la obra, Sinohydro. Los costos son cubiertos por esta misma empresa.



La posición del Gobierno actual es no recibir a conformidad esta obra mientras no concluyan las reparaciones.

Pérez también anunció que contratará una nueva auditoría técnica para la central hidroeléctrica. Para ello, se buscará una empresa internacional especializada. Se espera que esto tome alrededor de 45 días. Los costos que demande este proceso serán cubiertos por Sinohydro.



El objetivo de esta nueva evaluación será precisamente determinar el estado de los distribuidores de esta central hidroeléctrica, donde se han identificado defectos.



En la historia de este proyecto suman más de 800 de estas fallas (microfisuras).



“Este problema se viene arrastrado desde el 2014”, precisó el ministro Pérez.

Entonces, la empresa fiscalizadora de este proyecto advirtió que las piezas que se trajeron desde el exterior, llegaron con problemas, agregó el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables.



Pese a esto, las autoridades manifestaron que, actualmente, la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair se encuentra operando de manera regular.



Esta se sumará a la evaluación que realiza la Contraloría General del Estado (CGE), solicitada también por esta entidad de control, en mayo de este año.



Coca Codo Sinclair entró a operar en noviembre del 2016, tras cumplirse con la recepción provisional del proyecto. La potencia de esta central es 1 500 megavatios.