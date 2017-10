Cobro de nueva tasa, en los próximos días

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador definió la fórmula de cálculo y el plazo para aplicar la nueva tasa que busca controlar el contrabando.

El director de la entidad, Mauro Andino, aseguró que el rubro entrará en ejecución la próxima semana. La firma de la resolución estaba prevista para ayer, 18 de octubre de 2017.



La tasa de 10 centavos de dólar se aplicará a todos los productos importados. Pese a ello, el Director de Aduana aseguró que la medida no impactará a materias primas ni a productos de la canasta básica.



La fórmula que se aplicará generará un monto a pagar, el cual dependerá de las características del producto.



Aduana prepara una herramienta que permitirá saber con exactitud qué rubro se debe cancelar. El mecanismo “está casi listo” y será de dominio público, primero a través de Ecuapas y luego en la página oficial del ente de control.



De acuerdo con Andino, la tasa se calcula sobre la base de una unidad específica de peso, que será el gramo. Esta se dividirá por una unidad de control (expresada también en gramos) y que se establecerá a partir de variables como su tamaño, forma y empaque.



El número resultante se multiplicará por la tasa de 10 centavos y así se obtiene el valor que pagarán los importadores.



Para ejemplificar la tasa, Andino hizo el cálculo para el pan, cuya materia prima es el trigo. Dijo que el importador pagará USD 0,0001 por el quintal de trigo. “Es menos de un centavo. De un quintal se pueden producir 832 panes”, señaló y dijo que, por ello, no habrá afectación para el consumidor.



En la misma línea se pronunció el presidente Lenín Moreno: “Los USD 0,10 son una tasa por tonelada métrica de trigo. ¿Saben ustedes lo que eso representa en la incidencia del costo de cada pan? Nada. Es una cuestión ínfima”.



La explicación no dejó tranquilos a los empresarios, especialmente del sector comercial. La Cámara de Comercio de Guayaquil aseguró en un comunicado que el impacto de la tasa será negativo y que recuerda a las salvaguardias.



Las restricciones a las importaciones tuvieron un efecto recesivo, pues entre el primer trimestre del 2015 y el primero del 2016, las importaciones se contrajeron 36%, lo que contribuyó a la contracción de 2% del PIB en el mismo período. Además, se perdieron 273 000 empleos, según información del gremio.

Pero el Director del Senae insistió en que la tasa de servicio apunta a combatir la subvaloración de productos importados y el contrabando.



De acuerdo con el organismo, en los últimos tres años se ha registrado una subfacturación de USD 12 000 millones.



El 70% de los productos se declara en Aduana con valores que van de entre 1 y 5 centavos. “Los precios son irreales”, señaló Andino.



Aunque según él se realiza un trabajo coordinado entre diferentes instancias estatales para corregir la situación, son necesarios más recursos.



Dijo que lo recaudado con la tasa de USD 0,10, sumado al arancel mixto y a algunas medidas administrativas de control de la defraudación fiscal generará un ingreso de USD 900 millones al año.



Aranceles



En entrevista con Ecuadoradio, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, explicó ayer que en las próximas semanas el Comité de Comercio Exterior (Comex) se reu­nirá para tratar el incremento del arancel de 375 partidas (productos y grupos de artícu­los importados).

Sin embargo, dijo que las decisiones también podrían incluir la liberación de aranceles de diferentes productos.

El Director del Senae recalcó, por su parte, que no aplicará a materias primas sino a ­bienes de consumo.



En contexto

El plan económico que presentó el presidente Lenín Moreno, el pasado 11 de octubre del 2017, incluyó la puesta en marcha de medidas aduaneras de recaudación y de disuasión, para evitar el contrabando y la defraudación que afectan a los ingresos del Fisco.