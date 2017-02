El cobro de parqueo en los alrededores de los recintos electorales se activó

De los cuatro carriles en la avenida Real Audiencia estaban habilitados solamente dos, en un tramo de cuatro cuadras aproximadamente; ocurrió lo mismo en las calles transversales este domingo 19 de febrero.

Los conductores de vehículos particulares ocuparon los carriles derechos en ambas direcciones, norte-sur y viceversa, para utilizarlos como puesto de estacionamiento cerca al recinto electoral ubicado en la Unidad Educativa Julio María Matovelle.



Denisse Hernández, quien se encarga de cuidar los vehículos de un restaurante de comida costeña ubicado cerca del recinto, cuenta que la gente solo deja el auto y muchos no pagan. Está cobrando USD 0.50 la hora o fracción. Cuenta que los automotores permanecen aproximadamente media hora, en promedio, antes de retirarse.



El agente de tránsito David Pérez está asignado a este sector desde las 06:00, para controlar el tránsito y, principalmente, evitar que se formen congestiones. Cuenta que el tránsito de peatones y de conductores es fluido y que no se han presentado novedades de consideración; hasta las 12:50, aproximadamente.



Asegura que se da preferencia a los peatones y a las personas con discapacidad, a quienes se les facilita el acceso en vehículo hasta la entrada para que puedan ejercer su derecho al voto.



Los vehículos, dice Pérez, no pueden parquearse cerca de los ingresos principales a los recintos electorales. Se les solicita que se retiren por lo menos a 15 metros de distancia para mantener la calzada despejada. Según el agente se les redirige a las personas para que estacionen en los parqueaderos.



La gente, sin embargo, prefiere dejar los automotores en la calle. Yoandris Matos quien trabaja en el Parqueadero Público Matovelle, asegura que no se ha incrementado la clientela por las elecciones de este domingo. Comenta que en la mañana solamente ingresaron cuatro vehículos.



Al mediodía el parqueadero llegó a tener cerca de 20 autos. Pero Matos señala que ese es el movimiento regular de un domingo en el sector; el parqueadero tiene capacidad para 75 vehículos.