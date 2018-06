USD 6,6 millones dejó de cobrar Gama por las sabatinas

LEA TAMBIÉN

El primer hallazgo de la Contraloría es que no existe documentación que evidencie que Gamavisión se comprometió con la Presidencia de la República a transmitir sus enlaces, todos los sábados desde el 1 de enero del 2009 al 20 de mayo del 2017.

El examen especial de 105 hojas realizado por el ente de control analizó las operaciones administrativas y financieras del medio incautado, entre el 1 de enero del 2015 y el 31 de octubre del 2017.



En ese período se realizaron 119 sabatinas, es decir, el 22,75% de las 523 cadenas que hizo el Gobierno en ocho años.



Al no existir documentación, se desconoce quién autorizó esas transmisiones. El actual Jefe de Programación del medio detalló que las sabatinas eran parte de la parrilla normal del canal y, por tanto, no existen registros espaciales.



Según las mediciones del sistema Kantar Ibope, utilizado por Contraloría, durante la auditoría las sabatinas estuvieron al aire 26 979 minutos, sin que Gama haya recaudado o recibido ingreso alguno.



La Subgerenta de Ventas indicó a los auditores que no existe registro de tarifas cobradas, pues los enlaces no se comercializaban para ningún anunciante. Señaló, además, que si el espacio hubiera sido comercializado, el costo por minuto hubiese sido de USD 945,81. También señaló que el descuento promedio para las pautas del Gobierno era del 75% al 87%, por lo que el precio final era de USD 236,45.

Durante el examen, se realizó un análisis de lo que Gamavisión cobró en esta franja horaria antes y después de que se emitieron los enlaces.



Por ejemplo, en diciembre del 2008 un programa de ventas por televisión pago USD 2 153,84 por 71 minutos al aire; y en el 2017, otro programa del mismo tipo canceló USD 5 200 por una transmisión similar.



Frente a estos hechos, la Contraloría determinó que Gamavisión dejó de recibir USD 6 631 839,62 por la transmisión de los enlaces ciudadanos.



La audiencia que el canal mantenía los sábados en horario de 10:00 a 14:00 disminuyó en 1,08 puntos del ‘rating’ del ‘target’ principal, lo que representó 9 467 televidentes menos. Sobre estas irregularidades, la Contraloría pidió los descargos al exdelegado de Presidencia a la Unidad de Gestión de Medios (Ugemed), Fernando Alvarado.



Él respondió -el 15 de enero del 2018- que no procedía dirigir esa consulta hacia él, ya que estos actos administrativos comprenden a la televisora y él no trabajó ahí. “...No he sido accionista ni he ejercido cargo societario o administrativo alguno en la compañía Televisión del Pacífico, Teledos S.A. (Gamavisión)...”.



Él estuvo al frente de la Ugemed del 8 de junio del 2015 al 10 de junio del 2016, cuando -vía decreto- Correa nombró como su delegado a esa instancia al Presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).

Sin embargo, la Contraloría descartó el descargo de Alvarado, ya que la Ugemed tenía por objeto el manejo del paquete accionario, la gestión, seguimiento y control de la administración de los medios incautados, entre estos, Gamavisión.



También se consultó a tres expresidentes de la junta de accionistas del canal. Ellos respondieron que en ninguna junta se trató el tema de la autorización de la transmisión o el detalle del ‘rating’ para estudiar una posible suspensión.



Los resultados provisionales de este examen se comunicaron el 13 de marzo a los implicados. Alvarado contestó que la señal era pública y gratuita para que cualquier medio se uniera y aclaró que “...no existe documento escrito alguno que haya comprometido a Gamatv a transmitir la rendición de cuentas del Presidente de la República, sino todo lo contrario...”.



En la conclusión del examen, se establece que los exdelegados del presidente ante la Ugemed y la EMCO, los presidentes de la junta de accionistas y los gerentes generales de Gamavisión no realizaron gestiones para el cobro de los USD 6,6 millones, que el medio dejó de cobrar por las sabatinas.



El canal fue declarado en disolución por la ‘Súper’ de Compañías en febrero pasado. Por esta razón, la CGE recomendó al liquidador de la entidad que realizara las gestiones de cobro por los enlaces. Además, Andrés Michelena, titular de la Secom, informó que la próxima semana se prevé que la Contraloría emita responsabilidades.



Alvarado aseguró también que Gama no gastó nada en la producción de cadenas. Pero en el examen se determinó que por transporte, alimentación, horas extras y hospedaje de empleados del canal en los enlaces se gastaron USD 77 063.

Los hechos que han marcado la actualidad de Gamavisión

25 de octubre del 2017

Andrés Michelena, como gerente de Medios Públicos, anunció la crítica situación de Gama: con deudas por USD 17 millones. Pidió un examen a la Contraloría.



1 de febrero del 2018

La Fiscalía abrió una indagación por el manejo de Gama y TC, durante el Gobierno pasado. La decisión se tomó luego de las denuncias públicas de Michelena.



14 de mayo del 2018

El presidente Lenín Moreno anunció la venta de medios públicos, como Gama. Se aclaró que el canal primero debe salir del proceso de liquidación.