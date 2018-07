CNE sesionó en Guayaquil en el que podría ser su última reunión

LEA TAMBIÉN

Tres de los cinco consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) sesionaron en Guayaquil este viernes 20 de julio del 2018. La reunión se efectuó en el mismo día en el que concluye el plazo de 3 días para que los consejeros impugnen ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs) su cesación de funciones.

Al Salón de la Democracia, en la Delegación Electoral del Guayas, llegaron Nubia Villacís, Mauricio Tayupanta y Luz Haro. Estuvieron ausentes Paúl Salazar y Ana Marcela Paredes.



Con los tres se aprobó el inicio de la sesión a las 11:38 en la que se trataron ocho puntos. La presidenta Villacís no quiso dialogar con los medios de comunicación al arranque de la jornada.



En la sesión se aprobó la entrega del fondo partidario permanente 2018 para el movimiento oficialista Alianza País (AP) por 1 432 982,35. Sin embargo, solo se les entregará el 50% de ese valor hasta que se resuelva "una causa que está ventilándose por este tema".



"Estando esa causa todavía pendiente, tratándose en el Contencioso, mal podríamos entregar el fondo total", explicó Haro.



En la jornada también se aprobó la vida jurídica del movimiento Todos de Pichincha con 33 381 firmas. En esa jurisdicción la organización política necesitaba 31 776. El grupo cuenta con 7 378 adherentes permanentes, de los 2 600 que se requieren. "Cumple con todos los requisitos"



Otra de las aprobaciones fue la entrega del formato de formularios que solicitó Fernando Vargas para una consulta popular en Salinas, Santa Elena.



"¿Está usted de acuerdo en que como medida de excepción y con los problemas económicos que atravesamos se fomente el turismo y desarrollo de establecimientos como los casinos, casas de apuestas o salas de juego? Si, no", se leyó.



Finalmente, se informó que se rechazó las candidaturas de seis veedores para escoger a los nuevos miembros del CPCCS, que será a través de voto popular.



Al final de la jornada, los tres consejeros no emitieron declaraciones a los medios de comunicación. Se quería conocer la postura sobre el vencimiento del plazo de tres días, para presentar recursos de impugnación. Luego de esta fase, la resolución que los cesó anticipadamente de sus cargos quedará en firme.



Aún no se conoce cómo se conformará el nuevo CNE. Se maneja la opción de nombrar a vocales encargados o convocar directamente a un concurso de méritos para designar a los concejeros electorales definitivos.