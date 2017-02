CNE prohíbe los informes de labores durante el silencio electoral; incluye el Enlace Ciudadano de Rafael Correa

Con tres votos a favor, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la resolución sobre el silencio electoral, para este fin de semana. La medida implica que, 48 horas antes del día de los comicios, se prohíbe la difusión de cualquier tipo de información por parte de las instituciones públicas, así como la difusión de publicidad electoral, opiniones e imágenes, en todo tipo de medios de comunicación, que induzcan a los votantes sobre una posición o preferencia electoral.

Juan Pablo Pozo, titular del Consejo, explicó este 14 de febrero de 2017, que esto incluye los informes de labores, rendición de cuentas o de gestión, de todas las instituciones y sus autoridades en cualquier nivel de Gobierno. Esto incluye el Enlace Ciudadano que el Gobierno suele hacer cada sábado.



Pozo leyó el artículo único de la resolución: “La campaña electoral para las elecciones generales 2017 y la consulta popular sobre los paraísos fiscales, finalizará a las 23:59 del próximo 16 de febrero, por tanto, a partir del 17 de febrero inicia el periodo de silencio electoral. Durante el periodo de silencio electoral está prohibida la difusión de cualquier tipo de información, en medios de comunicación, sobre informes de labores, rendiciones de cuentas o gestión por parte de las instituciones y sus autoridades de la función Ejecutiva, Legislativa, Judicial y Justicia Indígena, de Tranparencia y Control Social, así como también de entidades y autoridades que integran el régimen autónomo descentralizado, pudiendo ser difundidas recién a partir del lunes 20 de febrero”.



La Secretaría General del CNE notificará esta resolución a todas las autoridades del país y en caso de incumplimiento, Pozo indicó que habrá multas, de acuerdo al artículo 277 del Código de la Democracia. Esto implica la suspensión de publicidad y una multa de entre USD 50 000 y 100 000 para el medio que transmita dichos programas.



La decisión se tomó tres días después de que el presidente Rafael Correa anunciara, en el Enlace Ciudadano del pasado sábado, que no llevaría a cabo la sabatina el 18 de febrero, previo a las votaciones. "Este es mi último enlace antes de elecciones, el próximo sábado no habrá, respetando el silencio electoral, aunque yo lo puedo dar,” advirtió el Mandatario.



Pozo aclaró que no se ha reunido con el presidente Correa y que no hubo un acuerdo al respecto, pero felicitó que haya aceptado por anticipado cumplir con el silencio electoral. Con esta resolución, agregó se marca un nuevo presente y futuro con respecto a la regulación específica del silencio. “Esa fue inclusive una exigencia ciudadana en su momento y parte de las recomendaciones que se dejaron también por parte de los organismos internacionales”, recordó.



Esto hace referencia a las anteriores elecciones, cuando el 17 de febrero de 2014, Domingo Paredes, el entonces presidente del CNE, exhortó al presidente Correa a abstenerse de realizar el Enlace Ciudadano previo a los comicios.



Frente a esto, el Mandatario en su enlace del 22 de febrero, el día anterior a las elecciones seccionales, dijo que el exhorto fue un “desliz” de Paredes y lo conminó a ordenarle que suspenda la sabatina si tiene la capacidad legal de hacerlo.



Durante ese informe de labores, el presidente Correa alentó a todas las funciones del Estado a no exhortarle y, al insistir en que la autoridad electoral estaba equivocada, agregó que “ojalá nunca más existan exhortos en nuestra democracia”.