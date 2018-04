CNE tiene 15 días para entregar formato de formulario para iniciar una posible revocatoria del alcalde de Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregue los formularios necesarios para la recolección de firmas que den paso a un proceso de revocatoria del alcalde de Quito, Mauricio Rodas.

La resolución del TCE se da dentro de un proceso que duró más de dos años y que se inició después de que, en el Concejo Metropolitano no se diera paso al tratamiento del mandato del 2011, en el que se planteaba la prohibición de espectáculos que tengan como fin dar muerte al animal.



Felipe Ogaz, uno de los representantes de la Iniciativa Antitaurina, señaló que la resolución le llegó la noche de ayer, lunes 23 de marzo del 2018. El documento que da paso a la entrega de formularios, consta de 188 páginas en las que se muestra un paso a paso de cómo se presentaron los recursos para obtener la disposición que obliga al CNE a tramitar el pedido.



En la resolución se lee: “Disponer que al Consejo Nacional Electoral que, en el plazo máximo de 15 días, una vez ejecutoriada la presente sentencia, entregue el formato del formulario para la recolección de firmas para la revocatoria del mandato del señor Mauricio Rodas, alcalde de Quito, por el incumplimiento de funciones y obligaciones establecidas en la Constitución del Ecuador”.

Ogaz señaló que esperan que el CNE entregue a la brevedad posible ese formato para empezar la recolección de firmas. Aún no tiene el detalle de cómo se hará la recolección de firmas per, una vez iniciada, esperan tardar tres semanas.



“A esta iniciativa se sumarán, al menos, 20 organizaciones sociales, a parte de la Iniciativa Antitauirna, el barrio San José del Condado y el barrio Bolaños que han seguido este proceso”, dijo.



Por su parte el alcalde de Quito Mauricio Rodas dijo que esta acción es una persecución política. "esta es otra acción de persecución política que estamos sufriendo producto de los rezagos del correísmo. Claramente es una acción de persecución política.



“Es una acción que llama la atención porque el propio Tribunal Contencioso Electoral, en dos ocasiones anteriores, bajo procesos que se plantearon con los mismos argumentos los había rechazado. Sorpresivamente, por arte de magia ahora acogen este recurso de apelación cuando, insisto, se trata de los mismos argumentos presentados en dos procesos anteriores. Llama la atención como en aquellas dos ocasiones los mismos magistrados del Tribunal Contencioso electoral votaron de una manera y ahora de otra”, agregó Rodas.

“Es una acción que jurídicamente no tiene pies ni cabeza, porque existe una sentencia de la Corte Constitucional que claramente señala que no hubo incumplimiento por parte del alcalde, ni del Consejo Metropolitano frente a la iniciativa antitaurina planteada por el colectivo Diabluma, más allá que no le corresponde al alcalde de Quito el convocar a una consulta popular en ese sentido. Esa es una potestad del Consejo Metropolitano y este cumplió dentro de los plazos establecidos la sentencia de la Corte Provincial”, aseguró el Burgomaestre.