El CNE inició entrega de credenciales a autoridades y legisladores electos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició el recorrido para la entrega de credenciales a los legisladores electos y autoridades nacionales (144). El primer acto fue este jueves, 20 de abril, en la mañana en Orellana.

En la Delegación Provincial, las autoridades electorales, nacionales y locales, entregaron los documentos que certifican a los ganadores de las elecciones generales. En el caso de Orellana fueron los asambleístas Eddy Peñafiel, por Pachakutik, y Alberto Zambrano, por Alianza País.

Además, el titular de la Función Electoral, Juan Pablo Pozo, aprovechó para mantener una reunión de trabajo con los funcionarios de la Delegación, sobre el fortalecimiento institucional. Lo acompañó la consejera Luz Haro.



El mismo evento se lleva cabo hoy, viernes 21 de abril, en Sucumbíos. Ahí se entregarán las credenciales a los próximos legisladores Eliseo Azuero, de la Izquierda Democrática; Yofre Poma, de Alianza País; y Fredy Arcón, del Partido Sociedad Patriótica.



La entrega de las acreditaciones provinciales continuará hasta el jueves 11 de mayo. Y al día siguiente, el Consejo tiene previsto entregar las credenciales a los 15 asambleístas nacionales y los seis del exterior.



Las organizaciones políticas que participaron en la segunda vuelta electoral fueron ya notificadas con los resultados definitivos, el martes pasado, antes de la medianoche. Y tenían desde entonces un plazo de 72 horas para apelar esta decisión ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), aunque tanto el oficialismo como la oposición anunciaron que no lo harán. Por lo que los resultados oficiales quedarán en firme este sábado.



Todos quienes fueron candidatos gozaban de inmunidad durante el proceso electoral. Este derecho, según el artículo 108 del Código de la Democracia, termina con la proclamación. Por lo que ya pueden ser procesados penalmente o detenidos, en caso de requerirse.

La misma normativa establece que desde ese día los candidatos ganadores gozarán de fuero de Corte Nacional o Provincial, según corresponda, a excepción de los delitos de violencia intrafamiliar para los que no aplica ningún fuero.



La locación para la entrega de credenciales nacionales aún no está confirmada. La última vez, en 2013, el evento fue en el Teatro Sucre, en el Centro Histórico. Ese día, el 12 de mayo, recibirán sus documentos habilitantes también los cinco parlamentarios andinos y el Presidente y Vicepresidente de la República.



La entrega de credenciales solía darse a inicios de abril, pero debido al proceso de la segunda vuelta y sus dilataciones, no había una fecha establecida aún.



Incluso los documentos provinciales, aunque las autoridades fueron electas el 19 de febrero, empezaron a entregarse dos días después de concluido el recuento de votos para el binomio presidencial de este martes.



Los plazos máximos para que la autoridad electoral entregue estos documentos están marcados por el calendario establecido en la Constitución y en el Código de la Democracia.



La nueva Asamblea sesionará por primera vez el domingo 14 de mayo, por lo que todos sus miembros deben estar acreditados hasta ese entonces. Lo mismo sucede con los parlamentarios andinos. Inician funciones 5 días después. El cambio de mando presidencial se realizará el miércoles 24 de mayo. Ese día el presidente Rafael Correa dará su último informe a la Nación y su sucesor Lenín Moreno tomará la posta.



Calendario



La entrega de credenciales en Pichincha será el miércoles 26 de abril, a las 09:00.



El evento en Guayas será a las 16:00, el viernes 28 de abril en la Delegación Provincial.



Para Manabí, la entrega de las credenciales será a las 09:00, el miércoles 3 de mayo.



En Azuay, el acto se dará a las 09:00, el martes 9 de abril, en la Delegación Provincial.



La entrega de credenciales nacionales está prevista en Quito, el viernes 12 de mayo.