CNE entrega certificados definitivos de votación a quienes no participaron en la Consulta Popular desde junio del 2018

En nueve meses el país vivirá un nuevo proceso electoral, correspondiente a las elecciones seccionales y a la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Los ecuatorianos acudirán a las urnas el domingo, 24 de marzo del 2019.

Sin embargo, varios ciudadanos aún tienen pagos pendientes y trámites que deben cumplir, por no haber sufragado o asistido a las juntas receptoras del voto en la Consulta Popular y Referendo, que se realizó el 4 de febrero del 2018.



Desde el 7 de junio, en las diferentes delegaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) se empezó a emitir los certificados de votación definitivos, para quienes no participaron en la jornada electoral de febrero.



Mariela Segovia, directora de la delegación de Pichincha del CNE, señaló que hasta el momento se han entregado 9 362 justificaciones, para los ciudadanos que no cumplieron con el sufragio por haber estado fuera del país, calamidad doméstica o enfermedad.



Además, se han entregado 70 646 certificados de votación provisionales y 8 961 definitivos. Otro trámite que se realiza en la delegación es el cambio de domicilio. Para acceder a este proceso, los interesados deben presentar una copia de un servicio básico que acredite el cambio. También se requiere una copia de la cédula de identidad. Durante agosto y septiembre, se desplegarán brigadas del CNE para registrar los cambios de domicilio en los sitios de mayor afluencia en Quito.



La funcionaria recordó que la multa por no sufragar equivale al 10% de un salario básico unificado, es decir USD 38,60. Quienes fueron designados como miembros de una junta receptora del voto y no acudieron, deben pagar el 15% de una remuneración básica, que corresponde a USD 57,90.



Segovia adelantó que, en el caso de la Delegación de Pichincha, los votantes pueden consultar si tienen pagos pendientes en la web del CNE Informa Pago.