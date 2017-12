CNE amplía 48 horas más el plazo para la inscripción de la campaña electoral

Hasta el miércoles 20 de diciembre de 2017, a las 23:59; las organizaciones sociales podrán seguir inscribiéndose para la campaña electoral del proceso de consulta popular y referendo constitucional.

Inicialmente el plazo concluyó el martes 12. Y de ese proceso resultaron inscritas 16 organizaciones políticas y 14 sociales. Pero, todas se registraron para apoyar la opción sí en las siete interrogantes que propuso el presidente Lenín Moreno.



Ahora, las organizaciones sociales que no pudieron inscribirse o cuya solicitud fue negada, tienen 48 horas más para hacerlo. El objetivo es garantizar la equidad en la promoción de las dos opciones electorales, es decir, que haya difusión de las dos tesis: sí y no.



Una vez que se termine la inscripción, que no podrá volverse a prorrogar, y que esté listo el registro de organizaciones para la campaña, el CNE dividirá el fondo de promoción electoral en partes iguales para todos los inscritos, dependiendo la opción. Hay USD 1,9 millones disponibles para el sí y la misma cantidad para el no.