CNE autoriza a 491 proveedores para promoción en la campaña de la consulta popular

El Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó hoy 28 de diciembre del 2017 a 491 proveedores para que puedan difundir publicidad durante la campaña del referéndum y consulta popular de febrero próximo. En el proceso electoral se preguntará, entre otros asuntos, sobre la reelección indefinida.

Entre los proveedores figuran 359 medios radiales, 58 televisivos, 56 de prensa escrita y 18 empresas de vallas publicitarias de todo el país, detalló el CNE.



Indicó que la Dirección Nacional de Promoción Electoral elaboró un informe sobre el cumplimiento de los requisitos de los medios de comunicación y empresas de vallas registrados a nivel nacional para cumplimiento y aprobación del Pleno del CNE.



De los medios que no calificaron como proveedores, 19 no cumplieron los requisitos establecidos en el reglamento para la Participación de Organizaciones Políticas y Sociales, Contratación y Pago de la Promoción Electoral, y Control de la Publicidad y Propaganda Electoral para el proceso del 4 de febrero.



Otros 63 no entregaron la documentación correspondiente, precisó el CNE en un escrito.



Unos trece millones de electores están facultados para participar en el referendo y la consulta popular impulsada por el Gobierno de Lenín Moreno sobre corrupción, reelección, plusvalía, naturaleza, minería y delitos sexuales a menores.



En Ecuador, el voto es obligatorio para los mayores de 18 años y facultativo para los menores de entre 16 y 18 años.



Es igualmente facultativo para los ecuatorianos en el exterior, militares, policías, personas con discapacidad y extranjeros que residan en el país al menos cinco años.



El proceso de votación irá desde las 07:00 hora local (12:00 GMT) hasta las 17:00 horas (22:00 GMT), cuando cerrarán las 35 108 Juntas Receptoras del Voto (JRV) que se instalarán a nivel nacional.