Clientes denuncian 'el fraude' de Uber al usar los vehículos en Estados Unidos

Conductores del servicio de transporte de viajeros Uber estarían cobrando cargos extra a usuarios por supuestamente dejar en mal estado el interior de los vehículos en Estados Unidos, según una denuncia publicada en las últimas horas, de este 24 de julio del 2018 en medios locales.

De acuerdo con el diario Miami Herald, decenas de usuarios de Uber han manifestado haber sido víctimas del "fraude del vómito", como ellos mismos lo han denominado, una simulación de parte de los conductores que ensucian los vehículos para justificar el cobro.



Los usuarios afectados aseguran que la comunicación con la plataforma es "limitada e insuficiente" y que les ha tomado "entre tres a cuatro correos electrónicos"para poder explicar lo sucedido a los administradores de Uber, que analizan el caso para un eventual reembolso.



"En algunos casos les responden que el suceso está siendo analizado y que se le notificará cuando se tome una decisión final", detalló el diario, que incluyó entre sus testimonios el de tres supuestos usuarios y el de una conductora, quien dijo estar familiarizada con el fraude.



La mujer, que habló con el diario bajo el anonimato, reconoció que varios de sus compañeros "llevan tiempo haciendo ese tipo de fraude" porque confían en que muchos clientes no revisan a menudo los cobros por el servicio.



En respuesta a la denuncia hecha por el periódico, Uber dijo "que está investigando activamente los reportes en los que se puede detectar un fraude" y que "tomará las medidas apropiadas para esas cuentas".



Sin embargo, no es la primera vez que la plataforma tiene ese tipo de reclamos. Hace dos años, The Gothamist, un medio digital de Nueva York, denunció casos similares en los que conductores se aprovechaban de las políticas de Uber para ganar más dinero.



Dentro de las políticas de la plataforma en Estados Unidos hay una en la que los pasajeros se hacen responsables de cualquier daño al interior o exterior del vehículo que ellos ocasionen.



Entre un listado de posibles daños, está el cargo por derrame de alimentos o bebidas con un costo de USD 20; vómito y líquidos en grandes cantidades, entre USD 80 y USD 150.