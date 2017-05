Los clientes de la Cooperativa Escencia Indígena, de Ibarra, esperan una respuesta

Lágrimas y gritos de reclamo se escucharon hoy, 29 de mayo del 2017, en las afueras del edificio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia Indígena, de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, situada en el norte del Ecuador.

Los clientes de la institución financiera se encontraron con las puertas cerradas y carteles de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), que daban cuenta del proceso de liquidación forzosa.



Decenas de ciudadanos se agolparon en la esquina de la calles Olmedo y Colón, en donde está ubicado el moderno edificio de la entidad crediticia. En la mañana también arribaron agentes antimotines de la Policía Nacional, con escudos y cascos, para precautelar el orden y seguridad de las instalaciones.

En uno de los carteles colocados en el edificio se indicaba que Roberto Muñoz, con teléfono 096 735 0264, fue designado liquidador. Foto: EL COMERCIO

Clientes como Rosario Aimacaña, que tiene una póliza de ahorro, esperaban tener noticia del mecanismo para poder cobrar el dinero que habían depositado.



Mientras unas personas dialogaban, otras exigían una explicación y unas más lloraban. Una mujer señala por su teléfono celular que no podía retirar USD 10 000, que habría negociado en plazo fijo. Junto a ellas María C., otra socia, una jubilada de la tercera edad, comentaba que pudo cobrar USD 30 000 hace un mes. Ese dinero le servirá para pagar arriendo de un departamento y la comida, aseguraba.



La página web de la institución financiera no funcionaba hoy. En uno de los carteles colocados en el edificio se indicaba que Roberto Muñoz, con teléfono 096 735 0264, fue designado liquidador.



La Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia Indígena tenía sucursales en Ibarra y Otavalo, en Imbabura.