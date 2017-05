El cliente bancario debe presentar más garantías para obtener un crédito para adquirir un auto

Una resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera de abril de 2017 y que fue publicada estos días genera preocupación en el sector automotriz y en la banca.

La resolución establece que “los créditos de consumo ordinario deberán mantener, al menos, una garantía real equivalente al 150% del monto de la deuda”.



Un crédito de consumo se otorga a las personas naturales que buscan financiar un automotor no comercial; esto es, un sedán, un SUV, etc.



Julio José Prado, director de Asobanca, explicó que mientras más alta la garantía el monto del crédito que entrega el banco será menor.



Con la resolución, si una persona busca, por ejemplo, un préstamo para adquirir un vehículo por USD 10 000, la persona deberá presentar garantías por USD 15 000. "Es ilógico que las personas tengan que presentar garantías superiores al valor del préstamo solicitado", dijo el director de Asobanca.



La obligatoriedad de presentar más respaldos hará que la gente pida créditos por un monto menor, consideró Prado.



Además, la resolución establece que el patrimonio técnico que debe tener un banco guardado o contingente por un préstamo al sector automotor subió. Por ejemplo, dijo Prado, antes por cada dólar que prestaba el banco para la compra de un vehículo debía guardar un dólar. Hoy, con esta resolución, es el doble.



Según David Molina, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae), esta resolución frena a raya el crédito automotriz y eso no es positivo para el sector, que tuvo un 2016 difícil.



“Se establece requerimientos de patrimonio técnico más fuertes, por lo que se desmotiva al sector de la banca para que preste recursos al automotor”. Según Molina, el 70% del precio de un vehículo se financia a través de la banca.