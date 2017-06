Claves del testimonio del exjefe del FBI James Comey

El exdirector del FBI James Comey brindó el jueves 8 de junio del 2017 un testimonio devastador contra Donald Trump, ante el Comité de inteligencia del Senado, sobre las circunstancias de su despido y las intervenciones del presidente estadounidense en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales.

He aquí los principales puntos del testimonio que se prolongó durante unas dos horas y cuarenta minutos:



No hubo orden explícita



“No” respondió James Comey sobre si el presidente Trump le había pedido detener la investigación del FBI sobre la injerencia rusa en la elección de 2016.



Afirmó sin embargo que Trump le dijo “espero que pueda encontrar la forma de abandonar eso, de dejar a (Michael) Flynn” , exasesor de seguridad nacional del mandatario y un personaje central en el caso ruso.



“Yo la interpreté como una instrucción. Es el presidente de Estados Unidos, solo conmigo, diciendo: 'espero esto'. Yo lo interpreté como una solicitud de su parte”.



“Estaba tan estupefacto con la conversación que quedé sin respuesta”, afirmó.

¿Obstrucción a la justicia ?



“No pienso que deba decir si las conversaciones que tuve con el presidente fueron un intento de obstrucción. Fue algo muy perturbador, desconcertante. Pero estoy seguro de que el fiscal independiente”, nombrado por el Departamento de Justicia sobre el caso ruso, Robert Mueller, analizará esto “para saber si es un delito”, declaró Comey.



Las razones de su despido



“Estimo que me despidió a causa de la investigación rusa. El objetivo era modificar la forma en la que era realizada la investigación sobre Rusia. Es muy grave”, dijo Comey.



'Mentiras'



“Aunque por ley no precise dar una razón para despedir al director del FBI, el Gobierno prefirió difamarme a mí y, más importante, al FBI afirmando que la organización era un desorden, mal conducida, y que los agentes perdieron confianza en su director. Son mentiras puras y simples”.



Notas de las reuniones



El exdirector del FBI también dijo que decidió consignar por escrito todas sus conversaciones con Trump desde su primera reunión en enero.



“Temía honestamente, que mintiera sobre la naturaleza de nuestras reuniones”. “Escogí cuidadosamente mis palabras”.



Comey se dijo sorprendido cuando Trump sugirió en Twitter que había grabado las conversaciones. “Espero que haya grabaciones”, afirmó.

Filtraciones a la prensa



“Pedí a uno de mis amigos entregar el contenido de mis notas a un periodista. No lo hice personalmente por distintas razones, pero lo hice porque pensaba que ello llevaría a la nominación de un fiscal especial” independiente, señaló.



Rusia



James Comey reiteró que no tenía “ninguna duda” sobre la interferencia de Rusia en la elección estadounidense. Pero el presidente no mostró ningún interés en el tema.



“No recuerdo una conversación con el presidente sobre la interferencia rusa en las elecciones”.



“Estamos hablando de un gobierno extranjero que usando técnicas de intrusión, muchos otros métodos, trató de dar forma al modo que pensamos, votamos, actuamos. Eso es grave”.



Cita frustrada



Comey se refirió a una llamada telefónica que recibió de Trump para invitarlo a cenar el 27 de enero. “Me dijo 'a las 18:30 le parece bien?' Yo respondí: 'Como a usted le convenga, señor'”.



“Colgué y llamé a mi mujer para anular nuestra cita. Se supone que iba a cenar con ella. En retrospectiva, debería haber pasado ese tiempo con mi mujer. Lamento no haber cenado con ella esa noche”.