10 claves para entender el caso Odebrecht en Ecuador

1) 1987. La llegada de Odebrecht a Ecuador

​

La empresa brasileña Odebrecht tiene presencia en Ecuador desde hace 30 años. En ese tiempo, la constructora ha sido responsable de proyectos de infraestructura. En seis gobiernos anteriores al de Rafael Correa, Odebrecht tuvo participación en adjudicación de obras. Sin embargo, en el mandato del líder de Alianza País, se desataron la mayoría de escándalos de corrupción, que empezaron con la expulsión de la empresa en el 2007 y que tuvieron su más reciente capítulo, este jueves 2 de junio del 2017, con allanamientos que dejaron un cheque de Odebrecht confiscado y el tío de vicepresidente Jorge Glas detenido.



2) 2007. Problemas con la Hidroeléctrica San Francisco



A meses de su inauguración (2007), la Hidroeléctrica San Francisco se paralizó. Se identificaron 253 fallas en las estructura que hicieron que cese sus operaciones. El problema no pasó desapercibido y el entonces presidente Rafael Correa decidió que la brasileña, responsable de la obra, salga del país. En septiembre del 2008, Correa suspendió unilateralmente los contratos de San Francisco, Toachi -Pilatón, Carrizal- Chone, Baba y el Aeropuerto del Tena.



"Arreglen rápido lo que hicieron y arreglen rápido el resto de contratos, que son tremendamente lesivos para el país. No solo se van del país; no descansaré hasta darle a conocer al mundo lo que han hecho en este país", fue una de la declaraciones que dijo el exmandatario ante la situación.

Ecuador envió a Brasil copias del proceso que investigó la construcción de la central San Francisco. La Fiscalía desistió de seguir con ese juicio en el 2010. En la foto, la Hidroeléctrica San Francisco, ubicada en Tungurahua cerca de Baños (en la Sierra Centro de Ecuador), tiene una capacidad instalada de 230 MW. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO



Las acusaciones del entonces Jefe de Estado serían abordadas en el 2016 cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que Odebrecht pagó USD 33,5 millones en sobornos a funcionarios del Gobierno ecuatoriano desde el 2007. Y puntualizó que en el 2008 Odebrecht tuvo problemas por un contrato de construcción, y para solucionarlos contactó, a través de un intermediario, a un funcionario que tenía control sobre contratos. Así, las pistas de las coimas de la empresa brasileña en Ecuador tuvieron su hilo inicial en la central San Francisco.



3) 2010. Un retorno con 'perdón y olvido'



La empresa brasileña envió una carta para solucionar los problemas ocurridos en la Hidroeléctrica San Francisco. Quería retornar al país. Para entonces, se acordaron reparar los daños. En contraparte, el Estado desistió de las glosas y multas por USD 137,3 millones en contra de Odebrecht, pese a que se habían señalado delitos.



La causa que pesaba sobre los ejecutivos de la empresa fue archivada. Todo gracias a un Convenio de Transacción que, entre otras cosas, obligó a la empresa a pagar al Estado USD 20 millones por pérdidas. Antes de la expulsión de la brasileña, en las primeras semanas de paralización de San Francisco, el Gobierno perdió USD 26, 5 millones. Sin embargo, la firma fue nuevamente habilitada como contratista.

4) 2015. La corrupción explota en Brasil



El alto directivo de la empresa, Marcelo Odebrecht fue detenido como el principal involucrado en una red de corrupción internacional. Con una condena de 19 años de cárcel, el directivo decidió colaborar con la justicia y contar el 'modus operandi' de los sobornos para acceder a contratos millonarios en distintos países y delatar a los implicados.







Luego, en diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló que Odebrecht sobornó por USD 349 millones a miembros del gobierno de Brasil, partidos políticos y ejecutivos y empleados de Petrobas, entre 2003 y 2016.



5) 2016. Estados Unidos vincula a Ecuador



El Departamento de Justicia de EE.UU. revela que la empresa pagó coimas en alrededor de 12 países para obtener beneficios en contrataciones públicas. En la lista apareció Ecuador. Según las autoridades estadounidenses, Odebrecht pagó sobornos por USD 33,5 millones a funcionarios públicos de Ecuador entre 2007 y 2016 y tuvo inconvenientes por un contrato de construcción.



Ante el anuncio del involucramiento del Ecuador, el entonces secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dijo "que no se puede descartar que hayan existido pagos o actos de corrupción". El funcionario añadió que se pedirá una investigación exhaustiva a la Fiscalía, pero reconoció que para entonces, el mayor contratante de Odebrecht en Ecuador era el Municipio de Quito con la obra del Metro.

6) 5 de enero del 2017. Galo Chiriboga: '¿Saben qué sabemos de Odebrecht?'



El exfiscal general del Estado Galo Chiriboga, quien en 2016 aseguró que había puesto en marcha el proceso investigativo por el caso, señaló el pasado 5 de enero en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional: "¿Saben qué sabemos del caso Odebrecht?, ¿saben? Yo sí sé. Sé quién es el corruptor: es Odebrecht. Ya lo sabemos. Así es que hemos avanzado. Ya sabemos que ellos son los corruptores. Ahora nos toca investigar quiénes se beneficiaron de esa acción ilegítima de Odebrecht".



Chiriboga informó, además, que realizó el pedido para suspender nuevas contrataciones de la empresa con instituciones estatales y municipales del Ecuador.





7) 6 de enero del 2017. Primer detenido en Ecuador



Mauro Terán, exasesor del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, fue detenido cuando retornaba a Quito, en el Aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela. La Fiscalía lo acusó por una presunta defraudación tributaria.

El Burgomaestre dijo sobre el caso que se quiso relacionar a su excolaborador con el Metro de Quito, cuya construcción está a cargo del consorcio Acciona-Odebrecht, que incluye a la firma investigada por supuestos sobornos. Rodas viajó de inmediato a EE.UU. a pedir la lista de Odebrecht, tras asegurar que había una persecución política.



8) 22 de abril del 2017. Detienen a un exministro



Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad del gobierno de Rafael Correa, y Marcelo Endara se convirtieron en los primeros detenidos en Ecuador por el caso Odebrecht. Ambos fueron procesados bajo el delito de lavado de activos.



Los acusados fueron señalados tras una declaración de Rodrigo Tacla, exabogado de Odebrecht, quien reveló que la brasileña pagó USD 1 millón para agilizar un trámite relacionado con una hidroeléctrica en Ecuador.



Galo Chiriboga dijo, entonces, que no se podía precisar si se trataba de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Otro de los cuestionamientos fue que el supuesto pago se habría efectuado el 25 de febrero de 2011, cuando Mosquera ya no era funcionario del Gobierno.



9) 30 de mayo del 2017. Carlos Baca Mancheno, nuevo fiscal, viaja a Brasil



El nuevo fiscal general, Carlos Baca Mancheno, se desplaza a Brasil, tras hacerse cargo de las investigaciones del caso Odebrecht. El 1 de junio del 2017, la Procuraduría de ese país rompió la confidencialidad del caso y entregó folios con datos de las delaciones de ejecutivos de Odebrecht a las autoridades judiciales de ocho países, entre ellos Ecuador.



El 31 de mayo, Baca comunicó que la indagación del caso en Ecuador sería "extensa" y que se difundiría conforme pueda hacerse pública.

10) 2 de junio del 2017. Allanamientos en Ecuador



Agentes de la Fiscalía y de unidades de Inteligencia de la Policía ejecutaron la madrugada del viernes 2 de junio del 2017, allanamientos relacionados con el caso Odebrecht. Las incursiones se efectuaron en Quito, Guayaquil y Latacunga.



Tras las acciones se detuvo en Guayaquil a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas. En Quito se realizaron tres allanamientos: uno en un hotel, en donde se incautó una caja fuerte, otro en una empresa, en donde se obtuvieron documentos referentes a este caso y el último en un domicilio.



Mientras tanto en Guayaquil, la Policía intervino en tres domicilios donde se hallaron cajas fuertes, grandes cantidades de dinero, joyas, autos de alta gama y un cheque de la empresa Odebrecht por USD 980 mil.



También, tras una rueda de prensa, el fiscal Carlos Baca Mancheno informó que entre los implicados en torno a casos de corrupción de Odebrecht se encuentran personas que cuentan con fuero de Corte Nacional de Justicia.